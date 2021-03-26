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Как хранить зимнюю одежду: самое главное правило

Сегодня, 09:10

Узнайте, что нужно сделать с зимней одеждой уже сейчас, чтобы она хорошо сохранилась до следующего сезона

Зима уже закончилась, пора отправлять на покой теплые пуховики и куртки. Но даже такая простая процедура имеет свои хитрости и нюансы. Как правильно хранить зимнюю одежду, чтобы в начале следующей зимы вам было в чем ходить и не пришлось срочно бегать по магазинам в поисках новой куртки или пальто? Читайте наши советы.

А еще обязательно дарите радость и поднимайте настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные весенние праздники.

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Главное правило, как подготовить к хранению одежду – представить себе, что вам ее нужно одевать не через восемь месяцев, а завтра. Иными словами, готовить сани летом или даже весной. Для этого пройдитесь по списку:

  1. Постирать. Даже самая свежая грязь или незначительное пятнышко со временем въестся в ткань и станет большой проблемой, которую будет гораздо сложнее решить, чем сразу.
  2. Заштопать. Дырка, о которой вы сейчас помните, через два сезона забудется и может стать причиной косых взглядов вашу сторону.
  3. Пришить. То же самое касается оторванной пуговицы. К тому же за это время она может где-то потеряться.
  4. Починить.Заедающая змейка или застежка станет серьезной помехой в утеплении, если резкие холода и морозы, как обычно, наступят совершенно неожиданно. Так недолго и простудиться.
  5. Просушить. Эта опция будет более уместна летом. Тогда стоит на пару часов вынести на жару и просушить всю зимнюю одежду. Только избегайте прямых солнечных лучей, чтобы она не выгорела.
  6. Продезинфицировать.Защита от моли и других вредителей очень важна для натуральной шерстяной, меховой одежды. Чтобы она осталась целой и несъеденной, не поленитесь обезопаситься уже сейчас.
  7. Разместить. Дубленки, пальто и куртки лучше всего развешивать в шкафу на плечиках, чтобы они не деформировались. Причем, для экономии места на одни плечики можно повесить две или даже три вещи. Не стоит верхнюю одежду трамбовать по ящикам и пакетам, чтобы она не заламывалась в местах сгиба и не слеживался утеплитель. И не забудьте сверху надеть чехол.

Ранее мы рассказывали, что делать, чтобы не промокли ноги весной.

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