Меган Маркл передала открытку и венок в память о принце Филиппе

По информации The Daily Mail, Меган и Гарри лично выбрали цветы для подношения герцогу Эдинбургскому. Венок, оставленный Гарри в часовне Святого Георга, состоит из национального цветка Греции Acanthus mollis, а также Eryngium, символизирующего связь принца Филиппа с морской пехотой.
Композиция, собранная флористкой Уиллоу Кроссли, которая создавала букеты для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, а также для крещения их сына Арчи, дополнена колокольчиком – знаком благодарности и вечной любви, розмарином, лавандой и розой.
Вместе с венком Меган передала открытку, которую подписала лично, пишет издание, ссылаясь на источник.
Похороны принца Филиппа / Фото: Getty Images
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Напомним, что Меган Маркл на прилетела в Великобританию на похороны супруга Елизаветы II, состоявшиеся 17 апреля.
Беременная жена принца Гарри осталась дома в Калифорнии, чтобы не спровоцировать скандал в этот трагический для королевской семьи и всей Великобритании день.
Меган Маркл / Фото: Getty Images
Ранее мы подробно рассказывали как прошла церемония прощания с принцем Филиппом.