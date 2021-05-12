Меган Маркл начала сотрудничество с компанией, которую ранее обвиняла в сексизме

Герцоги Сассекские заключили новую сделку с Procter & Gamble . Но в Сети Меган Маркл напомнили, что она раньше говорила об одной из реклам компании

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Меган Маркл и принц Гарри, которые недавно отметили день рождения сына Арчи, продолжают заключать выгодные контракты. На сайте благотворительного фонда герцогов Сассекских Archewell появилась новость о начале многолетнего сотрудничества с компанией Procter & Gamble.

Партнерство будет сосредоточено на гендерном равенстве, создании инклюзивных онлайн-пространств, говорится в заявлении некоммерческой группы. Финансовые подробности не разглашаются.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: instagram.com/sussexroyal

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"Основанное на общих ценностях, это партнерство направлено на то, чтобы делать больше (и вместе делать лучше) для общин, для равенства, для нашего глобального коллективного благосостояния – по одному акту сочувствие за раз", – сказано в сообщении.

Но стоит отметить, что ранее Меган Маркл обвиняла компанию в сексизме. Когда будущей герцогине было 11 лет, она написала письмо в Procter & Gamble и заявила, что их реклама средства для мытья посуды сексистская. Об этом эпизоде в жизни супруги принца Гарри напомнило издание People.

"Женщины по всей Америке борются с жирными кастрюлями и сковородками", – говорилось в ролике. Маркл просила заменить фразу "женщины по всей Америке" и на "люди по всей Америке".

Ранее мы рассказывали, что принц Гарри и Опра Уинфри анонсировали новый совместный проект.