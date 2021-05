Принц Гарри и Опра Уинфри анонсировали новый проект. Королевской семье стоит начать переживать?

Известная телеведущая у себя в Instagram рассказала о совместном документальном сериале с герцогом Сассекским

Фото: Getty Images

Несколько месяцев весь мир обсуждал скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали Опре Уинфри. Теперь же американская телеведущая рассказала о новом совместном проекте с внуком Елизаветы II. Гарри и Опра подготовили документальный сериал.

Телеведущая у себя в Instagram анонсировала выход многосерийного фильма, посвященного проблемам ментального здоровья. Проект называется The Me You Can’t See ("Тот я, которого ты не видишь").

Опра Уинфри и принц Гарри анонсировали совместный проект Фото: instagram.com/oprah

"Тот я, которого ты не видишь" – это новый документальный сериал, созданный мной и принцем Гарри. В нем представлены истории, которые помогут приоткрыть завесу тайны над нынешней проблемой психоэмоционального здоровья, а также также дадут огласку этому немаловажному вопросу нашей жизни", – написала Опра.

Принц Гарри выступил исполнительным продюсером проекта. Премьера документального сериала состоится 21 мая на Apple TV+.

В проекте честно о своих психологических проблемах расскажут певица Леди Гага, актриса Гленн Клоуз. Пока неизвестно, стоит ли ждать новых откровений от принца Гарри.

Ранее Меган Маркл анонсировала выход своей книги.

