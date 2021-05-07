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Меган Маркл и принц Гарри поделились редким фото своего двухлетнего сына. Арчи заметно подрос

Сегодня, 11:45

Супруги решили порадовать поклонников королевской семьи кадром своего сына принца Арчи. При этом мальчик стоял спиной к камере, поэтому его лица не было видно

Принц Арчи
Принц Арчи
Фото: archewell.com

Малышу Меган Маркл и принца Гарри, принцу Арчи вчера исполнилось два года. К важному дню супруги опубликовали его фото с воздушными гелиевыми шарами, но при этом лица мальчика не показали. Тем не менее даже по такому снимку можно заметить, как принц Арчи вырос.

На сайте благотворительного фонда Archewell появилась фотография в стиле "сепия", на котором принц Арчи сфотографирован на поляне в красивом поместье в Санта-Барбаре, в Калифорнии. Сын Меган и принца Гарри был одет в джинсы, свитшот и ботинки, в то время как он смотрел вверх на шары.

"Мы были глубоко тронуты в течение последних двух лет, чувствуя тепло и поддержку своей семьи в честь рождения Арчи", – написали Меган и Гарри.

Принц Арчи
Принц Арчи
Фото: archewell.com

Однако фото принца Арчи герцоги Сассекские опубликовали не просто так. Они сообщили, что каждый желающий может поздравить маленького принца, пожертвовав деньги на вакцинацию.

"Многие из вас жертвуют на благотворительность от его имени и отмечают это событие, делая услугу через доброту своих сердец. Вы собираете средства для тех, кто в этом больше всего нуждается, и продолжаете делать это органично и бескорыстно. Мы остаемся невероятно благодарными", – призвали Меган и принц Гарри.

Ранее мы рассказали, как члены королевской семьи поздравили сына Меган и Гарри с двухлетием.

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