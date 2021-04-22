Меган Маркл набралась смелости поговорить с Елизаветой II по видеосвязи перед похоронами принца Филиппа

Герцогиня Сассекская поддерживала связь со своим супругом, пока тот отправился в Великобританию. Несмотря на слухи о раздоре в королевской семье, Меган связывалась даже с королевой

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая не приехала на похороны принца Филиппа, чтобы не привлекать к себе внимание, оказывается, связывалась с королевой Елизаветой II по видеозвонку.

Как сообщили инсайдеры изданию People, пока принц Гарри находился в Великобритании и проходил траур со своей семьей, Меган Маркл, находясь в Монтесито, ежедневно созванивалась с ним. Также герцогиня Сассекская беседовала с Ее Высочеством по видеосвязи и взяла с собой Арчи, которого королева не видела еще с конца 2019 года.

Елизавета II и Меган Маркл / Фото: Getty Images

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"Она знает, что поездка в Англию была трудной для Гарри. Он не хотел оставлять Меган и Арчи одних. Но Меган каждый день уверяла его, что с ними все в порядке. Она не хотела, чтобы он беспокоился", – сказал инсайдер изданию.

Однако поездка в Великобританию на похороны супруга Ее Высочества для принца Гарри стала более, чем благоприятной. По крайней мере такие выводы можно сделать по фотографиям, на которых он запечатлен во время беседы с братом, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Сейчас принц Гарри вернулся к любимой супруге обратно в США – прям за день до 95-го дня рождения королевы. Но поскольку монарх в Великобритании отмечает два дня рождения, то, вполне вероятно, что в июне принц Гарри снова прилетит к семье.

Ранее стало известно, что похороны принца Филиппа обошли по популярности свадьбу Меган и Гарри.