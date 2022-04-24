Медицинская эвакуация для лечения за границей – как происходит и куда обращаться

Чтобы попасть на медицинскую эвакуацию для лечения за границей, сначала обращайтесь в региональные клиники / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Украинцы, не получившие лечение за границей из-за нападения России на Украину, могут попросить медицинскую эвакуацию сейчас. Как это сделать – рассказали в Минздраве Украины.

Процесс медицинской эвакуации происходит следующим образом: сначала больницы и клиники формируют эвакуационные письма. Чтобы попасть в список на эвакуацию, нужно обращаться в областное учреждение здравоохранения. Там этим вопросом занимается определенный человек, ответственный за направление граждан Украины для лечения за границу на период действия военного положения.

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Чтобы попасть в список на эвакуацию, нужно изначально обращаться в областное учреждение здравоохранения / Фото: moz.gov.ua

Минздрав направляет запрос в страны-члены Европейского Союза и страны-члены Европейской Экономической Зоны о необходимости медицинской эвакуации. После подтверждения, пациентов, нуждающихся в лечении за границей, перевозят из региональных клиник в координационные медучреждения в других областях Украины.

Потом людей готовят к пересечению границы, им оказывается необходимая медицинская помощь, бесплатно кормят, оформляется медицинская документация, проводится перевод медицинских записей пациента на английский язык (с помощью ВОЗ).

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Если утерян паспорт или свидетельство о рождении, то вам их восстановят. Затем пациентов эвакуируют определенные клиник-хабы или аэропорты в Польше, Румынии, Словакии. А уже оттуда – специальными медицинскими самолетами/железнодорожными вагонами переправляют в клиники Европы, США и Канады.

Пациентов отслеживают через платформу EWRS, а возвращение в Украину происходит через посольства или консульства в стране пребывания.

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