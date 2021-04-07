Мать 8-летней украинки, целовавшейся с 13-летним блогером, заявила о домашнем насилии

Совсем недавно Сеть всколыхнули фото восьмилетней Миланы, которая позирует в откровенных нарядах и целуется с 13-летним другом по имени Павел. Ребята – популярные блогеры с многотысячной аудиторией. Однако их поведением и снимками в Сети заинтересовались правоохранительные органы.

В соцсетях фото "парочки" распространились со скоростью света и вызвали бурю негодования.

Восьмилетняя блогер Милана и ее друг Павел / Фото: Instagram

А вот мать Миланы Дарья, похоже, не видит ничего плохого в том, что ее малолетняя дочь занимается такими вещами. Более того, она ведет все аккаунты Миланы в соцсетях.

"Это очень детское, это не взрослые отношения, как вы сейчас говорите, это очень детские отношения", – говорит Дарья в откровенном интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Дарья с дочерью Миланой / Фото: instagram.com/dashamaxanets

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Мама девочки объясняет: Милана не ходила в школу из-за того, что якобы очень популярна и семья не нашла соответствующее учебное заведение.

"Она совсем не отстает в развитии от сверстников. А задержка речи – это следствие того, что Милана была свидетелем домашнего насилия! У нас в пять лет ребенок не мог сложить предложение, говорил по слогам. Когда мы ушли от моего мужа, нам просто некуда было идти. У меня не было ни работы, ни денег. И тогда службы не интересовались".

Журналисты поинтересовались, бил ли бывший супруг Дарью, но женщина отказалась это комментировать.

Смотрите полное интервью с Дарьей Маханец для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

Ранее мы сообщали, что восьмилетняя украинка объяснила свои отношения с 13-летним блогером.