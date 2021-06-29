MARUV в кожаном боди и колготах в сеточку спровоцировала споры о своем весе (фото)

MARUV выступила на фестивале "Жара" в России / Фото: instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV, которая вместе с Филиппом Киркоровым разозлила Сеть видео из TikTok, выступила на российском фестивале "Жара". Соответствующими фото звезда поделилась в Instagram.
Для сцены артистка выбрала новый эпатажный наряд – боди с металлическими вставками, длинные кожаные перчатки, колготки в сеточку и обувь на высоком каблуке. По словам некоторых подписчиков, макияж у MARUV был, как у участников легендарной группы Kiss, а прическа артистки напомнила им героиню сериала "Игра престолов" Дейнерис Таргариен.
MARUV облачилась в эпатажный наряд на сцене российского фестиваля / Фото: instagram.com/maruvofficial
Некоторые подписчики подметили, что артистка якобы набрала пару лишних килограммов:
- Поправилась, что ли?
- Либо ракурс странный, либо расслабилась и набрала пять килограммов.
- Все толще и толще.
MARUV на "Жаре" в России / Фото: instagram.com/maruvofficial
На один из комментариев ответил поклонник MARUV под ником arbgiu, защитив артистку: "Хватит чужие килограммы считать".
Другие подписчики попросили MARUV не обращать внимания на хейтеров в комментариях и назвали ее "богиней" и "нереальной красоткой":
- Просто богиня!
- Вы необыкновенная девушка!
- Нереальная красотка, горячая дива.
- Красота-то какая!
- Ты лучшая!
- Бог ты мой, какая красотища!
MARUV по традиции выступила в сопровождении девушек из своего балета, которые были одеты в похожие провокационные наряды.
MARUV сравнили с главной героиней "Игры престолов" / Фото: instagram.com/maruvofficial
Ранее MARUV выпустила новый эпатажный клип.
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