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MARUV в кожаном боди и колготах в сеточку спровоцировала споры о своем весе (фото)

29 июня, 17:23

Анна Пономаренко

Украинская артистка выступила на фестивале "Жара" в новом эпатажном образе. Поклонники MARUV засыпали ее комплиментами в комментариях под фото в Instagram, но были и те, кто указал артистке на лишний вес

MARUV выступила на фестивале "Жара" в России / Фото: instagram.com/maruvofficial

Украинская певица MARUV, которая вместе с Филиппом Киркоровым разозлила Сеть видео из TikTok, выступила на российском фестивале "Жара". Соответствующими фото звезда поделилась в Instagram.

Для сцены артистка выбрала новый эпатажный наряд – боди с металлическими вставками, длинные кожаные перчатки, колготки в сеточку и обувь на высоком каблуке. По словам некоторых подписчиков, макияж у MARUV был, как у участников легендарной группы Kiss, а прическа артистки напомнила им героиню сериала "Игра престолов" Дейнерис Таргариен.

MARUV облачилась в эпатажный наряд на сцене российского фестиваля / Фото: instagram.com/maruvofficial

Некоторые подписчики подметили, что артистка якобы набрала пару лишних килограммов:

Скриншот: Instagram

MARUV на "Жаре" в России / Фото: instagram.com/maruvofficial

На один из комментариев ответил поклонник MARUV под ником arbgiu, защитив артистку: "Хватит чужие килограммы считать".

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Скриншот: Instagram

Другие подписчики попросили MARUV не обращать внимания на хейтеров в комментариях и назвали ее "богиней" и "нереальной красоткой":

Скриншот: Instagram

MARUV по традиции выступила в сопровождении девушек из своего балета, которые были одеты в похожие провокационные наряды.

MARUV сравнили с главной героиней "Игры престолов" / Фото: instagram.com/maruvofficial

Ранее MARUV выпустила новый эпатажный клип.

Смотрите эксклюзивное интервью с MARUV:

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