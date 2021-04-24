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Обнаженка и убийства: смотрим новый клип MARUV Call 911, который фанаты назвали лучшим

Сегодня, 10:27

Певица выпустила клип на трек, который записала вместе с румынским композитором и диджеем Sickotoy

Певица MARUV презентовала свой новый клип. Видео к треку Call 911 получилось очень интригующим и впечатляющим, даже несмотря на привычные полуобнаженные тела, которых в каждом ролике певицы предостаточно.

В клипе, опубликованном в YouTube-канале артистки, показана история, скорее, насилия, которая заканчивается хоть и предсказуемо, но эффектно. Поклонники MARUV уже назвали эту видеоработу одной из лучших, что делала певица.

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  • "Самое лучшее за период 20-21 годов"
  • "Тотальный разрыв. Невероятно"
  • "Клип смотрится на одном дыхании! Очень качественный! "Веет" западом! Даже без всех ритмичных движений, мне кажется этот клип можно назвать лучшим клипом MARUV!"
  • "Клип класс, особенно концовочка"
  • "И клип, и песня огонь"
Скриншот: instagram.com/maruvofficial
Скриншот: instagram.com/maruvofficial

Ранее певица скандальная Maruv похвасталась попаданием в книгу о "великолепных украинках".

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клип MARUV

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