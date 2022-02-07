Маникюр на День святого Валентина 2022: розовый и не только на длинные и короткие ногти

Маникюр на День влюбленных 2022 на длинные и короткие ногти / Фото: Инстаграм

Маникюр День святого Валентина 2022 должен не просто быть актуальным 1 день, но и радовать как минимум еще недели 3 (не снимете же вы его на второй день после праздника). Поэтому предлагаем вам такие дизайны, с которыми захочется ходить еще долго. Кстати, жених Меган Фокс выпустил лаки в актуальных праздничных оттенках.

День святого Валентина 2022 очень близко, а в маникюрных салонах работа кипит полным ходом. Поэтому, кто не успел записаться — быстро исправляйте ситуацию, ведь красивый дизайн сам себя не сделает.

Реклама

Витрины магазинов неустанно напоминают нам, что 14 февраля дышит в ушко. Этот праздник настолько атмосферный и ассоциативный, что кроме как сердечек, розового и красного цветов — в голову больше ничего не приходит. То же самое с тематическим дизайном маникюра. Но мы предлагаем чуть разбавить привычную палитру, оставив при этом кокетство.

Маникюр на 14 февраля на длинные ногти

Маникюр на День влюбленных на короткие ногти

Вам понравилась статья? ДА НЕТ

Реклама

Также смотрите: Меган Фокс показала модный маникюр. Он идеален ко Дню Святого Валентина