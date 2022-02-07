Манікюр на День святого Валентина 2022: рожевий і не тільки на довгі та короткі нігті

Манікюр на День закоханих 2022 на довгі та короткі нігті / Фото: Инстаграм
Манікюр День святого Валентина 2022 повинен не просто бути актуальним 1 день, але й радувати як мінімум ще 3 тижні (не знімете ж ви його на другий день після свята). Тому пропонуємо вам такі дизайни, із якими захочеться ходити ще довго. До речі, наречений Меган Фокс випустив лаки у актуальних святкових відтінках.
День святого Валентина 2022 року дуже близько, а в манікюрних салонах робота кипить повним ходом. Тому, хто не встиг записатися, швидко виправляйте ситуацію, адже гарний дизайн сам себе не зробить.
Вітрини магазинів невпинно нагадують нам, що 14 лютого дихає у вушко. Це свято настільки атмосферне і асоціативне, що окрім як сердечок, рожевого та червоного кольорів — на думку більше нічого не спадає. Те саме з тематичним дизайном манікюру. Але ми пропонуємо трохи розбавити звичну палітру, залишивши при цьому кокетство.
Манікюр на 14 лютого на довгі нігті
Манікюр на День закоханих на короткі нігті
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