Мама Наташи Королевой призналась, что ее раздражает в Тарзане

Мама Наташи Королевой рассказала, что ей не нравится в зяте / Фото: instagram.com/koroleva__star
Последний год в СМИ активно обсуждают семью Наташи Королевой. А родные певицы и не против дать новые тем для обсуждения. Мама артистки Людмила Порывай уже рассказала о своей пенсии в США, а теперь призналась, почему бывает недовольна зятем Сергеем Глушко, которые еще известен как Тарзан.
По словам мамы Наташи Королевой, у Сергея вспыльчивый характер.
"Если вдруг замечаю какой-то не такой взгляд на Наташу, что-то не понравилось, не так, к примеру, посмотрел, я все запоминаю. В этот момент сказать ему об этом нельзя — будет что-то нехорошее. Бывает, что он совершает резкие движения. Мне это тоже не нравится. Хотя я могу все сказать", – рассказала Людмила Порывай в программе "Звезды сошлись".
Мама Наташи Королевой рассказала, что ей не нравится в зяте / Фото: instagram.com/mama_luda_star
Как призналась Наташа Королева, мама не сразу приняла ее избранника.
"Все знают, что ты была не в восторге от зятя изначально. Ты пошла на понижение. Была теща великого композитора, а стала – известного стриптизера. Для тебя это был удар", – поделилась певица.
Но отметила, что сейчас ее маме и супругу удалось наладить отношения. Людмила Порывай даже стала гордиться своим зятем.
"А сейчас он стал художником, и она им гордится", – добавила Королева.
Напомним, ранее в Сети стали сомневаться, что Сергей Глушко пишет картины. Не так давно Тарзан написал портрет Наташи Королевой. Сначала в комментариях все хвалили Сергея и отмечали, что он очень хорошо рисует. Но потом в Сети начали сомневаться, что муж Королевой сам написал ее портрет.
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Ранее мама Наташи Королевой в одном из своих интервью обвинила Андрея Малахова в изменах Тарзана. По мнению Людмилы Порывай, именно из-за Малахова эту тему активно стали обсуждать в СМИ.
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