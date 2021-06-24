Макс Фадеев ошеломил похудением на 127 килограммов. Теперь он выглядит намного моложе (фото)

Продюсер Максим Фадеев похудел на 127 килограммов / Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Продюсер и композитор Максим Фадеев, который был внесен в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, продолжает впечатлять результатами своего похудения. Артист шел к цели по собственной системе и даже составил собственную уникальную программу. На сегодняшний день Максу Фадееву, который многие годы имел достаточно объемные формы, удалось скинуть 127 килограммов.

В Instagram продюсер поделился с подписчиками новым снимком, на котором позировал вместе с женщиной, которая помогала ему в процессе похудения.

"Много воды утекло с тех пор, как я начал худеть. Результат – 127 кг минус. Я похудел по собственной системе, к которой шёл много лет! И вот теперь могу сказать, что и без моей подруги Оксаны Михайловны Драпкиной написать программу бы не получилось! Исследовательский Центр Профилактической Медицины участвовал в разработке моей программы для похудения в полной мере, на основе всех моих записей и наблюдений за тем, как я худел! Вот теперь об этом можно говорить, и теперь это не просто слова – это уже наука! ", – написал Максим Фадеев.

Артист отметил, что его программа похудения, в которой он раскроет свои секреты, подкреплена научными и медицинскими данными. При этом столь кардинальная смена веса обеспокоила многих диетологов и поклонников Фадеева. Тем более, что большую часть килограммов продюсер скинул за достаточно короткий промежуток времени – каждый месяц уходило восемь килограммов, что тоже считается приличной цифрой.

Максим Фадеев сильно похудел / Фото: instagram.com/fadeevmaxim Реклама

Несмотря на это сам Макс признавался, что не прибегал к экстремальным тренировкам и не ограничивал себя жестко в еде.

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