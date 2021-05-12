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Макаревич об увиденном в Украине: Я не слушаю рассказы, которые говорят в России (видео)

12 мая, 17:03

Дарина Алексеева

Недавно лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич прибыл с гастролями в Украину. Артист признался, что приняли его хорошо

Андрей Макаревич выступил во Львове / Фото: instagram.com/andrey_makarevich_official

Российский музыкант Андрей Макаревич, которого на днях обвинили в неуважении к украинскому западу, выступил во Львове. Он один из немногих российских артистов не ездил в турне по оккупированным территориям, поэтому украинская граница для него открыта. В эксклюзивном интервью "Сегодня" 67-летний Андрей Макаревич рассказал, как его встретили в Украине.

Артист признался, что до сих пор непоколебим в своих убеждениях и осуждает аннексию Крыма.

"Надоело. Чувствуешь себя попугаем. А я не люблю чувствовать себя попугаем. Мнение мое не изменилось за столько лет. Что талдычить одно и то же", – коротко объяснил свою позицию Макаревич.

При этом он очень рад, что оказался в Украине сейчас. Музыкант отметил, что города выглядят красиво и люди приняли его хорошо.

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"В общем, мы проводим дни в радости. Я не слушаю рассказы, которые говорят в России! Я приехал и увидел своими глазами, и те рассказы мне не интересны. Люди замечательные, совершенно", – поделился Андрей Макаревич.

Видео: Сегодня

Ранее мы показали, как Макаревича восхитила Западная Украина.

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музыка гастроли Андрей Макаревич машина времени

Источник: instagram.com/andrey_makarevich_official

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