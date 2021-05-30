Магнитные бури в июне 2021 года: начало лета радует штилем

Когда ожидаются магнитные бури в июне / Фото: Pexels
Обычно лето ассоциируется с наибольшей активизацией солнца по сравнению с другими сезонами – и по температуре, и по геомагнитным всплескам. Однако спешим вас обрадовать приятным прогнозом геомагнитной обстановки на июнь-2021: начало нынешнего лета обещает относительное спокойствие в сфере проявления солнечной активности.
Когда в июне 2021 года ожидаются магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на июньские праздники, Троицу, День Конституции и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на июнь в нашей статье.
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Зная прогноз магнитных бурь, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что Солнце непостоянно, и прогноз магнитных бурь может меняться.
Прогноз магнитных бурь на июнь 2021 года
Незначительные, но продолжительные магнитные колебания в июне возможны в начале месяца: 1, 2, 3 числа.
Мощная магнитная буря, которая достигнет уровня G1, ожидается 16 июня.
Смотрите видео, как пережить магнитные бури:
Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2021 года: благоприятные и опасные дни.