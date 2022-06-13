Любовница Путина носит серьги за 9 тыс. долларов, созданные потомком эмигрантов из Киева (фото)

Алина Кабаева продолжает тратить награбленные деньги / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока россияне требуют вернуть на рынок дешевую одежду, Алина Кабаева наслаждается роскошной жизнью супруги Путина.

В выходные Сеть облетели снимки Алины Кабаевой, которая посетила выставку Врубеля в Русском музее в Санкт-Петербурге. Любовница российского диктатора приехала на мероприятие в белой футболке и джинсах, удлиненном голубом жакете и кроссовках. Дополнила образ экс-спортсменка сумкой Valentino за 3650 долларов.

Реклама

Алина Кадаева в "скромном" одеянии (Фото: fontanka.ru)

В качестве украшений она выбрала серьги с бриллиантами, похожи на изделия известного британского ювелирного Дома Graff.

Скорее всего Алина выбрала серьги-гвоздики Pave Butterfly Mini из белого золота с бриллиантами стоимостью 9 тысяч долларов.

Реклама

Мини-серьги-гвоздики Pavé Butterfly с бриллиантами / Фото: скриншот

Интересно, что Graff основан ювелиром и миллиардером Лоуренсом Граффом, потомком эмигрантов из Киева. Родители Лоуренса бежали от еврейских погромов в Англию. Сам ювелир родился в рабочем районе Лондона Степни в 1938 году.

К слову, очевидцы рассказали, что Кабаеву сопровождали две женщины внушительной внешности, которые не подпускали посетителей музея к любовнице Путина. Наверное, переживали, что любители искусства могут украсть серьги.

Реклама

Алина Кабаева с охраной (Фото: fontanka.ru)

Вам будет интересно узнать прайс драгоценных цацек Кабаевой.