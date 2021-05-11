Что любил выпить Сальвадор Дали в поисках музы и вдохновения

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11 мая легендарный художник Сальвадор Дали мог бы отпраздновать свой день рождения, но в 1989 году его не стало. Пока все вспоминают популярные картины сюрреалиста, мы расскажем, какой алкоголь любил пить креатор. Словом, одной выпивкой не обошлось – тема наркотиков также ему была близка.

Искусство сквозь алкоголь

Сальвадор Дали обожал испанскую Каву – пил ее всю жизнь. Другой алкоголь не признавал! Только это игристое помогало ему реализовать задуманное на холсте, усовершенствовать талант и открывать новые грани творчества. Каву производят в Испании! Легендарный художник родом из одноименной страны, и не удивительно, почему он выбрал "родное" игристое вино.

Игристое вино / Фото: Pexels

Его произведения искусства аргументируют "эффективность" кавы. Вспомните только картину "Постоянство памяти", которая стала одной из самых популярных полотен Дали. Правда, ее поймут не все. Наверняка, любителям другого игристого будет сложнее "уловить" творческий посыл художника.

Картина "Постоянство памяти" / Фото: artsy.net

После выпитого бокала кавы к Дали приходила муза и вдохновение, которые порождали художественные идеи. Интересно, сколько картин было написано под влиянием алкогольной привычки художника, которого до сих пор считают образцом сюрреализма?!

Наркотики, как топливо для искусства

Но не игристой кавой единственной, наркотикам также было место в жизни Сальвадора Дали. "Я не употребляю наркотики. Я сам – наркотик", – говорил он. Художник наслаждался собой как личностью, где странность и нестандартные творческие подходы – вершина совершенства.

"Каждое утро я просыпаюсь и чувствую наивысшее наслаждение – быть Сальвадором Дали", – говорил он.

Бесспорно, его творчество влияло на некоторых поклонников как наркотическое вещество: люди часами могли смотреть на картины – искать истину и впадать в нирвану.

Сальвадор Дали / Фото: Depositphotos

Жизнь создателя все же не обошлась без наркотиков, которые были в списке с кавой, которая вдохновляла. Говорят, он любил расслабиться покурив опиум, который вызывает зависимость. Но это не доказано и цитаты Сальвадора Дали отрицают сказанное. Но согласитесь, что его сюрреалистические картины наводят на мысль, что при создании эскизов одним вином не обходилось.

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