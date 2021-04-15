Лунный календарь окрашивания волос на май 2021 года: лучшие дни для смены имиджа

Когда можно окрашивать волосы в мае-2021 по лунному календарю, а в какие дни не стоит этого делать

Когда по лунному календарю оптимально окрашивать волосы в мае, чтобы новый имидж радовал вас и окружающих, а также принес успех и добавил здоровья? Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в мае 2021 года на каждый день и выбирайте самые лучшие дни для обновления своего образа.

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Лунный календарь на май-2021: когда можно и нельзя красить волосы

1 мая – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

2 мая – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

3 мая – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

4 мая – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

5 мая – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

Лунный календарь окрашивания волос

6 мая – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

7 мая – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

8 мая – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

Лунный календарь окрашивания волос

9 мая – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

10 мая – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

11 мая – 30, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

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12 мая – 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

13 мая – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

14 мая – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

Лунный календарь окрашивания волос

15 мая – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

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16 мая – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

17 мая – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

18 мая – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

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19 мая – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

20 мая – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

21 мая – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

22 мая – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

23 мая – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

Лунный календарь окрашивания волос

24 мая – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

25 мая – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

26 мая – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

27 мая – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

28 мая – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

Лунный календарь окрашивания волос

29 мая – 18 лунный день. Можете смело экспериментировать с палитрой цветов, в любом случае останетесь довольны выбором.

30 мая – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

31 мая – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

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