Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лунный календарь стрижек на май-2021: в какие дни можно стричь волосы

Сегодня, 18:14

Оптимальные дни, когда можно стричь волосы в мае 2021 года по лунному календарю

В какие дни можно стричь волосы в мае-2021 по лунному календарю, а когда не стоит брать в руки ножницы, чтобы ваша прическа радовала вас, не вызывала никаких проблем и собирала комплименты от окружающих? Читайте подробный лунный календарь для стрижки волос в мае 2021 года и планируйте весенние перемены в своем имидже.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Лунный календарь на май-2021: когда стричь волосы

1 мая – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

2 мая – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

Лунный календарь стрижек май
Лунный календарь стрижек май
Фото: Pinterest

3 мая – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

4 мая – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

5 мая – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

6 мая – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

7 мая – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

8 мая – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

9 мая – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с локонами укоротить и свою удачу.

Читайте также:
Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

10 мая – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

11 мая – 30, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

Лунный календарь стрижек май
Лунный календарь стрижек май
Фото: Pinterest

12 мая – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

13 мая – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

14 мая – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

15 мая – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

16 мая – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

17 мая – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

18 мая – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

19 мая – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

20 мая – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

Лунный календарь стрижек май
Лунный календарь стрижек май
Фото: Pinterest

21 мая – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

22 мая – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

23 мая – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

24 мая – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

25 мая – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

26 мая – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

27 мая – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

28 мая – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

Лунный календарь стрижек май
Лунный календарь стрижек май
Фото: Pinterest

29 мая – 18 лунный день. Стрижка в этот день вам не помешает, зато настроение улучшится от смены имиджа.

30 мая – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

31 мая – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

Смотрите видео, как украинка отрастила длинные волосы:

Ранее мы публиковали ТОП-5 причесок, которые оценят мужчины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники Не выпрямляются: 6 причин, по которым вы не можете добиться эффекта прямых и гладких волос дома Выпадение волос: в чем причина и какие продукты помогут справиться с проблемой Александр Усик отказался от горшка: боксер показал новый имидж Для ленивых: стильные прически, которые можно повторить за 5 минут
волосы календарь прическа стрижка лунный календарь календарь стрижек
Реклама

Новости партнеров

Вот как домашние животные видят мир: фото
Вот как домашние животные видят мир: фото
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой

Популярные статьи

Сегодня, 18:10Вкусно

Как приготовить запеченную творожную пасху: 3 вкусных рецепта

Сегодня, 10:29Вкусно

Меню на Пасху: 5 рецептов блюд для праздничного стола

Сегодня, 05:56Психо

Гороскоп на сегодня 14 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не отказывай себе ни в чем!

Вчера, 17:54Вкусно

Что готовят на Пасху: 6 традиционных блюд

Вчера, 14:47Фаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Вчера, 13:45Звездно

Андрей Данилко и Инна Белоконь поцеловались прямо на сцене Маски

Вчера, 12:11Вкусно

Что приготовить из творога: 10 вкусных вариантов

Вчера, 05:08Психо

Гороскоп на сегодня 13 апреля для всех знаков зодиака: Весы, выходите за рамки и не будьте занудой!

Вчера, 00:31Фаново

"Вова, соси": Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету (видео)

12 апреляEvents

Как правильно сушить белье после стирки: несколько хитростей

12 апреляЗвездно

Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой

12 апреляЗвездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

12 апреляЗвездно

Никитин о здоровье Данилко: Все серьезнее, чем кажется, там трудится большая группа врачей

12 апреляЗвездно

Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой

12 апреляФаново

Волосы девушки начали дымиться после домашнего окрашивания (видео)

12 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

Новости партнеров

Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Биологи о том, к каким проблемам привела селекция домашних кошек
Биологи о том, к каким проблемам привела селекция домашних кошек
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Ученые рассказали, в какой позе спать лучше
Ученые рассказали, в какой позе спать лучше

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять