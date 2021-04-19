Лунный календарь на май 2021 года: самые благоприятные и опасные дни

Чтобы желание сбылось, его лучше всего загадывать на новолуние

Луна непосредственно и достаточно серьезно влияет на наше настроение, эмоции и поведение. На одних людей воздействие различных фаз Луны может быть ощутимым, другие могут даже не почувствовать смену лунных фаз, да и вообще происходящие астрономические явления. Но в любом случае этого нельзя недооценивать. В какие дни мая можно проявлять активность, а какие считаются неблагоприятными для любых действий, узнайте в нашей статье.

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Фазы новолуния и полнолуния, дни первой и последней четверти Луны, а также солнечные и лунные затмения считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи рекомендуют то время, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, май-2021 начинается и завершается фазой убывающей Луны.

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Новолуние и полнолуние в мае-2021

Новолуние в мае 2021 года произойдет 11-го числа ровно в 22 часа по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Тельца, который оказывает на людей успокаивающее воздействие. Появляется ощущение умиротворенности, надежности и уверенности в своих силах. Конфликты отходят на второй план, уступая место стабильности действий и отношений.

В первые дни новолуния еще рано действовать, зато благоприятно загадывать желания и строить планы на будущее, а еще мечтать. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Лунный календарь на май / Фото: Unsplash Реклама

Фаза полнолуния начнется 26 мая, в 14 часов 14 минут. Она пройдет под знаком Стрельца, который призывает к порядку и стабильности. В такой период люди становятся законопослушными, больше нуждаются в советах и прислушиваются к рекомендациям извне.

В период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения, а под влиянием Стрельца легко идут на поводу у посторонних, игнорируя собственный здравый смысл.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в мае-2021

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 3, 5, 6, 8, 9, 12, 22, 23, 26, 27, 28, 29 мая.

Подходящими днями в мае-2021 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 1, 2, 13, 15, 20, 24, 31 числа месяца. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в мае еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 4, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 30 мая. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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