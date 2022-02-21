Что носить в офис весной: самый трендовый образ Miu Miu

Самый трендовый образ весны 2022 - Miu Miu / Фото: instagram.com/chiaraferragni, Коллаж: Сегодня, i-D

Когда осенью прошлого года Миучча Прада представила новую коллекцию Miu Miu, у многих гостей показа, модной прессы, а затем и поклонников бренда в Сети, начались ярые обсуждения, споры и даже появилось недоумение.

Так Прада решила представить свое виденье того, в каком образе девушки вернутся в офис после локдаунов. Забудьте о выглаженных брючных костюмах с блузами. На смену им дизайнер предлагает совершить революцию и изменить корпоративный дресс-код. Миучча считает, что то, в чем женщины должны ходить в офис буквально ломает все предопределенные правила.

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Miu Miu SS 2022 / Фото: Vogue

Так, девушки должны одеваться подобно бунтующим ученицам частной школы, которые преобразовывают свою школьную форму, намеренно укорачивая юбки и блузы.

Образ модели в мини-юбке и рубашке со свитером с открытым животом до такой степени, что Бритни Спирс и Кристина Агилера покраснели бы в начале 2000-х, сначала впечатлил своей откровенностью на подиуме, но уже теперь перекочевал в гардеробы инфлюенсеров по всему миру.

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Кьяра Ферраньи в Miu Miu / Фото: instagram.com/chiaraferragni

Это так нормально, но для меня это так странно. Странное – больше не странное, — прокомментировала образ Миучча.

Лара Стоун для Vogue Czechoslovakia / Фото: Vogue

Конечно, новое поколение, похоже, не смущает откровенная сексуальность после карантина. Мы уже представляем лица боссов, которые еле-еле пережили casual friday. Теперь же, в 2022 году, им придется ежедневно наблюдать, как офис-менеджер Маша и Ксюша из бухгалтерии пьют кофе и сплетничают в мини-юбках с низкой талией и закатанном джемпере из шерсти мериноса так, чтобы вы могли увидеть все кубики их пресса.

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Палома Эльсессер для i-D / Фото: i-D

Анна Делло Руссо в Miu Miu / Фото: instagram.com/annadellorusso/

Хейли Бибер в рекламе Miu Miu / Фото: Miu Miu

Им Юна в съемке для корейского ELLE / Фото: elle.com

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