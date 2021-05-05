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Лучший сериал 2019 года усилился шведской звездой

5 мая, 17:47

Дарина Алексеева

Сериаломанам не придется скучать, потому что среди грядущих премьер – продолжение лучшего сериала 2019 года "Наследники"

Кадр из сериала "Наследники" / Фото: themoviedb.org

Третий сезон комедийно-драматического сериала "Наследники", который получил награду "Золотой глобус-2020" (вторая по важности после "Оскара"), что сделало его лучшим сериалом 2019 года, выйдет уже в этом году. В центре сюжета – семья стареющего миллиардера Логана Роя, отпрыски которого начинают борьбу за "трон". А пока создатели готовят премьеру, предлагаем посмотреть первый и второй сезон сериала "Наследники" на OLL.TV. Далее – рассказываем о сюжете и актерах.

Кадр из сериала "Наследники" / Фото: themoviedb.org

Сюжет

Комедийно-драматический сериал "Наследники" рассказывает о влиятельной семье медиамагнатов. Внешнее благополучие семьи Рой совсем не соответствует тому, что происходит внутри нее. Могущественный глава семьи, управляющий медиа-конгломератом Waystar Royco Логан Рой ощущает, что его здоровье ухудшается. Тем временем четверо его детей начинают готовиться к жизни без отца – каждый из них намерен бороться за власть в компании.

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В сериале сыграли: Хиам Аббасс ("Бегущий по лезвию 2049"), Николас Браун ("Хорошо быть тихоней"), Брайан Кокс ("Троя" и "Доктор Кто"), Киран Калкин ("Фарго"), Джереми Стронг ("Игра на понижение", "Большая игра"), Мэттью Макфэдьен и другие.

Интересные факты о сериале "Наследники":

Ранее мы поделились подробностями второго сезона популярного сериала "Почему женщины убивают".

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