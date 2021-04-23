Лорак впервые прокомментировала измену экс-супруга и призналась, какие у них отношения сейчас

В эфире российской передачи певица рассказала о разговоре с Муратом после попавшего в Сеть видео с изменой

Долгое время Ани Лорак никак не комментировала видео с изменой бывшего мужа в одном из киевских клубов. В программе "Судьба человека" певица впервые рассказала о разговоре с бывшим мужем после слитых кадров в интернет и призналась, какие у них отношения сейчас.

яасТогда Мурат отрицал свое присутствие на видео.

"В интернет было брошено видео, где он с другой девушкой. Он не скрывался даже. Мурат же говорил, что это не он на кадрах. Потом вообще сказал, что это я на видео. Вот такой ход", – поделилась воспоминаниями Лорак.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу / Фото: Instagram

По словам певицы это был один из самых сложных периодов ее жизни. Бывший супруг просил прощения и хотел помириться, но артистка не была закрывать глаза на измену.

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Он пытался сохранить брак. Просил дать ему шанс. Я терпеливая, но если решила, то назад дороги нет. Он еще подал в суд на раздел имущества. Если я что-то решила, назад дороги нет. Мы в итоге заключили мировое соглашение. Если бы я не пошла на него, то он ничего не получил. Бумажки для меня никогда не играли особую роль. Я знаю, как жить в голоде", – рассказала Ани Лорак.

Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочкой Софией / Фото: Instagram

Певица призналась, что сейчас бывшим супругам удалось наладить отношения. Они вместе проводят время с дочкой.

"Все, что я испытываю, это уважение, восхищение. Сегодня отношения лучше, чем были. Он понял, кто я для него. Понял, что я лучше всех, что я подарила ему лучший подарок на земле — прекрасную дочь", – поделилась артистка.

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