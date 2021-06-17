Лорак в платье самого сексуального цвета восхитила образом: подписчики позвали назад в Украину (фото)

Артистка восхитила своим внешним видом всех поклонников. Лорак дополнила свой образ множеством серебряных украшений. Фото в новом наряде артистка разместила в Instagram

Ани Лорак позировала в стильном черном мини-платье / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая показала длинные ноги в шикарном наряде, солидарна со знаменитой Коко Шанель – маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой девушки.

Артистка решила продемонстрировать это на себе, надев короткое черное платье, оголяющее плечи. Свой образ Ани Лорак дополнила большим количеством украшений: серьгам-кольцам, колье, большим перстнем на безымянном пальце правой руки, а также серебряными кольцами на левой.

"Маленькое черное платье — must have каждой девушки. Как считаете?" – подписала публикацию в Instagram Лорак.

Ани Лорак позировала в стильном черном мини-платье / Фото: instagram.com/anilorak

Поклонники артистки не только согласились с ней, но и написали в комментариях массу комплиментов, отметив, что черный – самый сексуальный цвет. Некоторые попросили Лорак вернуться на родину, в Украину:

Красавица в маленьком черном платье!

Черный цвет — это идеал. Он всем к лицу. Он всегда уместен и потрясающе сексуален. А вы, как всегда, превосходны в любом наряде!

Мы тоже так считаем, сексуальный цвет!

Вам очень идет это платье!

Ани Лорак, возвращайся в Украину!

С такой фигурой и платье смотрится шикарно!

Вы – наша красавица! И черное платье, и спортивный стиль – вам все идет, женственно и круто!

Скриншот: Instagram

Ани Лорак действительно публикует фото в разных костюмах – как в концертных платьях, так и в спортивных топах и лосинах. К примеру, ранее артистка разместила снимок из спортзала и снова собрала много комплиментов.

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Ани Лорак в спортзале / Фото: instagram.com/anilorak

Многие поклонники давно пишут артистке, что она в отличной форме. Неудивительно, ведь певица следит за своим внешним видом и нередко публикует фото и видео с тренировок. Поэтому Ани Лорак выглядит эффектно не только в красивых нарядах для выступлений, но и в спортивной форме.

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