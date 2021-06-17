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Лорак в платье самого сексуального цвета восхитила образом: подписчики позвали назад в Украину (фото)

17 июня, 07:00

Анна Пономаренко

Артистка восхитила своим внешним видом всех поклонников. Лорак дополнила свой образ множеством серебряных украшений. Фото в новом наряде артистка разместила в Instagram

Ани Лорак позировала в стильном черном мини-платье / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая показала длинные ноги в шикарном наряде, солидарна со знаменитой Коко Шанель – маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой девушки.

Артистка решила продемонстрировать это на себе, надев короткое черное платье, оголяющее плечи. Свой образ Ани Лорак дополнила большим количеством украшений: серьгам-кольцам, колье, большим перстнем на безымянном пальце правой руки, а также серебряными кольцами на левой.

"Маленькое черное платье — must have каждой девушки. Как считаете?" – подписала публикацию в Instagram Лорак.

Ани Лорак позировала в стильном черном мини-платье / Фото: instagram.com/anilorak

Поклонники артистки не только согласились с ней, но и написали в комментариях массу комплиментов, отметив, что черный – самый сексуальный цвет. Некоторые попросили Лорак вернуться на родину, в Украину:

Скриншот: Instagram

Ани Лорак действительно публикует фото в разных костюмах – как в концертных платьях, так и в спортивных топах и лосинах. К примеру, ранее артистка разместила снимок из спортзала и снова собрала много комплиментов.

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Ани Лорак в спортзале / Фото: instagram.com/anilorak

Многие поклонники давно пишут артистке, что она в отличной форме. Неудивительно, ведь певица следит за своим внешним видом и нередко публикует фото и видео с тренировок. Поэтому Ани Лорак выглядит эффектно не только в красивых нарядах для выступлений, но и в спортивной форме.

Ранее мы писали, что Ани Лорак устроила вторую вечеринку в честь дня рождения своей дочери.

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

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