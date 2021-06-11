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42-летняя Ани Лорак покрутилась перед зеркалом в блестящем мини-платье (фото)

Сегодня, 14:07

Артистка в который раз продемонстрировала публике свою стройную фигуру. В таком наряде Лорак выступала на одном из концертов в России. Сейчас у артистки в самом разгаре ее тур

Украинская певица Ани Лорак недавно отпраздновала с бывшим супругом день рождения их дочери Софии, а уже сейчас артистка отправилась гастролировать по России.

В Instastories певица публикует фото и видео с концертов и, конечно же, не забывает показать свои наряды. 42-летняя Ани Лорак всегда любила яркие платья, которые подчеркивали ее фигуру, и этот раз не стал исключением.

Артистка запечатлела себя перед зеркалом в гримерке в коротком золотистом платье с длинным рукавом. Образ певицы дополнили босоножки на платформе и золотые серьги-кольца. Волосы Лорак собрала в высокий хвост.

Ани Лорак показала стройную фигуру в золотистом платье
Ани Лорак показала стройную фигуру в золотистом платье
Фото: instagram.com/anilorak

Наряд отлично подчеркнул стройные ноги Ани Лорак и ее бронзовый загар. Многие поклонники давно пишут артистке, что она в отличной форме. Неудивительно, ведь певица следит за своим внешним видом и нередко публикует фото и видео с тренировок. Поэтому Ани Лорак выглядит эффектно не только в красивых нарядах для выступлений, но и в спортивной форме.

Ани Лорак в спортзале
Ани Лорак в спортзале
Фото: instagram.com/anilorak

Фанаты артистки обсуждают не только ее внешний вид, но и личную жизнь. Как мы уже писали ранее, Ани Лорак отметила день рождения дочки вместе с экс-супругом. Ранее парочку также замечали вместе на празднике у Филиппа Киркорова. Тогда Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу танцевали вместе медленный танец и сидели рядом за столом. После этого появились слухи об их воссоединении. Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись в 2019 году. Их брак продлился 10 лет.

Еще один актуальный инфоповод, связанный с Лорак – ее резонансное интервью про продюсера и композитора Константина Меладзе. Артистка намекнула, что Меладзе предлагал ей интим взамен на продвижение по карьерной лестнице. Недавно на это впервые отреагировала Вера Брежнева, супруга Константина и экс-солистка "ВИА Гры".

Смотрите видео про звездных любовниц-разлучниц:

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Ани Лорак фигура звезд
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