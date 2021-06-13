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Фейерверк и пятиярусный торт: Ани Лорак устроила для дочери второй день рождения

Сегодня, 07:00

9 июня София провела в кругу семьи, а через три дня ее звездная мама организовала шикарную вечеринку с гостями и аниматорами

Ани Лорак празднует 10-й день рождения своей дочери Софии
Ани Лорак празднует 10-й день рождения своей дочери Софии
Фото: instagram.com/anilorak

Вчера мы рассказывали о двух днях рождениях королевы Великобритании Елизаветы II, но не только она принимает поздравления дважды в год. Ани Лорак устроила для своей дочери большой праздник, несмотря на то, что ее день рождения был 9 июня.

10-летие София провела в кругу друзей, получив от мамы в подарок куклу. А вчера артистка организовала для дочери настоящий праздник.

, (@anilorak)

На снимках, опубликованных Лорак на ее Instagram-странице, можно увидеть саму Софию, пятиярусный зеленый торт, красивую Ани в желтом платье, фейерверк и очень радостных маму с дочкой.

Ани Лорак показала, как празднует день рождения дочки
Ани Лорак показала, как празднует день рождения дочки
Фото: instagram.com/anilorak

"Продолжаем празднование. Сонечке 10 лет", – написала в посте Ани Лорак.

Ани Лорак поздравила дочь Софию с днем рождения
Ани Лорак поздравила дочь Софию с днем рождения
Фото: instagram.com/anilorak

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Ани Лорак и ее дочь София
Ани Лорак и ее дочь София
Фото: instagram.com/anilorak

На празднике присутствовал и бывший муж Ани Лорак, отец Софии – Мурат Налчаджиоглу. В Instastories он тоже опубликовал несколько фото и видео с вечеринки.

Ани Лорак и ее дочь София на снимке Мурата
Фото: instagram.com/stories/muratnalca

В этом году в соцсетях появились слухи о воссоединении Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. Супругов начали все чаще замечать вместе. В мае они отправились вместе на отдых в Турцию, а пару дней назад Мурат пришел на концерт Лорак.

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и как он относится к ее выступлениям в России:

Ранее мы писали, что Ани Лорак отстояла свой бизнес после секс-скандала с Константином Меладзе.

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