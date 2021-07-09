Лобода показала редкое фото своего отца со старшей дочкой

Светлана Лобода трогательно поздравила отца с днем рождения / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Сегодня отец Светланы Лободы, которая ранее засветилась на светском показе в Париже, празднует 64-й день рождения. В честь этого певица поделилась со своими подписчиками фотографией папы.
На снимке, который Светлана опубликовала в Instastories, Сергей Васильевич запечатлен вместе со старшей дочерью артистки – Евангелиной.
Папуля! С днем рождения! Любим тебя, – подписала фото Светлана Лобода.
Напомним, что старшую дочь Лобода родила в гражданском браке с танцором балета Freedom Андреем Царем. Пара рассталась вскоре после рождения девочки, но сохранила хорошие отношения.
Младшая дочь Светланы – Тильда – родилась в 2018 году. многие поклонники звезды считают, что отцом девочки является Тилль Линдеманн, солист группы Rammstein. Сама же Светла не опровергает этих слухи, но и не подтверждает их.
Светлана Лобода прячет лицо младшей дочери Тильды / Фото: instagram.com/lobodaofficial
А прошлой весной СМИ писали о связи Светланы Лободы и бизнесмена армянского происхождения Артура Гранца, который владеет сетью дьюти-фри в Украине, а также в Грузии и Армении. Также он является владельцем крупной компании и владеет украинской версией журнала Forbes.
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Ранее мы также писали, что Светлана Лобода поделилась новыми фото своей младшей дочки Тильды.
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