Льняная каша – инструкция по применению для тех, кто следит за здоровьем

В мире суперфудов прибыло. Не заслуженно забытая каша из семян льна снова актуальна. Все из-за того, что она, как и зеленый чай сенча, отчасти помогает похудеть. А еще в такой каше много полезных витаминов и микроэлементов, без которой нашей молодости не продержаться. И да, как выбрать хорошие семена и приготовить из них правильную льняную кашу тоже нужно знать. Нутрициолог Яна Легеза поделилась своими рекомендациями на этот счет.
"Семена льна – один из древнейших злаков, известных человечеству. И если добавлять семена льна в салаты и каши мы давно привыкли, то непосредственно льняную кашу готовим не так часто. И зря. Разберемся во всем подробней", – говорит Яна Легеза.
Зачем нам есть льняную кашу?
- Из-за содержания в семенах льна витаминов группы В, А, "витамина молодости" Е
- минералов: кальция, магния, железа, цинка, натрия, калия
- фитоэстрогенов, то есть растительного аналога женского гормона
- ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6
- семена льна – одни из лидеров по наличию в составе белка
И еще: семена льна сейчас часто добавляют в различные хлебцы, так что, заменяя ими хлеб, вы тоже получите дополнительную возможность извлечь из них полезные вещества.
Как льняная каша помогает организму?
- Поддерживает молодость
- Помогает снизить уровень плохого холестерина
- Улучшает работу сосудов и работу ЖКТ
- Обладает мочегонными свойством и поможет справиться с отеками
- Полезны семена и при похудении, так как помогают кишечнику вывести лишнее, очищая его стенки
- Неоценима польза при запорах – они имеют обволакивающий эффект и прием их на ночь в смолотом виде, спустя 3 часа после ужина, улучшит утреннее очищение еще до завтрака
Есть ли у этой каши противопоказания?
- Не применять при индивидуальной непереносимости
- Не рекомендуется при непроходимости кишечника, острых воспалительных процессах в ЖКТ
- Только при склонности к расстройству нужно быть осторожными, так как семена льна обладают легким слабительным эффектом
Читайте также: Модная комбуча – панацея от болезней или хороший маркетинговый ход?
На что нужно обращать внимание при покупке семян льна?
- Упаковка не должна быть прозрачной, так полезные свойства семян сохраняются лучше
- Срок годности качественных семян не может превышать 12 месяцев
- В составе не должны присутствовать никакие добавки – ароматизаторы и усилители вкуса
- Упаковка должна быть рассчитана на несколько порций. Ведь при соприкосновении с воздухом молотые семена льна начинают терять свои свойства.
Как правильно есть льняную кашу?
Даже если у вас нет непереносимости или противопоказаний, не стоит ею злоупотреблять. Оптимальная норма льняной каши – 2 раза в неделю.
Важно: пить при этом много воды.
Как вкусно приготовить кашу из семян льна?
Начнем с того, что перемалывать семена нужно только в том количестве, которое планируете сейчас съесть, так как они быстрее окисляются в молотом виде. То есть делать это перед каждым приготовлением.
Способ №1. Замочить на ночь молотые семена льна, в пропорциях 1:2, а утром можно залить растительным молоком или смешать с фруктовым смузи.
Способ №2. Измельчить 3 ст. л. семян в кофемолке, залить 100 г кипятка и настаивать 5-10 минут.
И в завершение – если вам не сильно по душе вкус льняной каши, добавьте в нее корицу, банан, печеное яблоко или курагу. Так вы создадите сытный, полезный и вкусный завтрак.
Здесь читайте о пользе и вреде самой утренней каши – овсянке.