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Льняная каша – инструкция по применению для тех, кто следит за здоровьем

14 апреля, 16:58

Ирина Маслова

Она содержит важные для организма витамины и микроэлементы и практически не имеет противопоказаний

В мире суперфудов прибыло. Не заслуженно забытая каша из семян льна снова актуальна. Все из-за того, что она, как и зеленый чай сенча, отчасти помогает похудеть. А еще в такой каше много полезных витаминов и микроэлементов, без которой нашей молодости не продержаться. И да, как выбрать хорошие семена и приготовить из них правильную льняную кашу тоже нужно знать. Нутрициолог Яна Легеза поделилась своими рекомендациями на этот счет.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

"Семена льна – один из древнейших злаков, известных человечеству. И если добавлять семена льна в салаты и каши мы давно привыкли, то непосредственно льняную кашу готовим не так часто. И зря. Разберемся во всем подробней", – говорит Яна Легеза.

Зачем нам есть льняную кашу?

И еще: семена льна сейчас часто добавляют в различные хлебцы, так что, заменяя ими хлеб, вы тоже получите дополнительную возможность извлечь из них полезные вещества.

Как льняная каша помогает организму?

Есть ли у этой каши противопоказания?

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На что нужно обращать внимание при покупке семян льна?

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Как правильно есть льняную кашу?

Даже если у вас нет непереносимости или противопоказаний, не стоит ею злоупотреблять. Оптимальная норма льняной каши – 2 раза в неделю.

Важно: пить при этом много воды.

Как вкусно приготовить кашу из семян льна?

Начнем с того, что перемалывать семена нужно только в том количестве, которое планируете сейчас съесть, так как они быстрее окисляются в молотом виде. То есть делать это перед каждым приготовлением.

Способ №1. Замочить на ночь молотые семена льна, в пропорциях 1:2, а утром можно залить растительным молоком или смешать с фруктовым смузи.

Способ №2. Измельчить 3 ст. л. семян в кофемолке, залить 100 г кипятка и настаивать 5-10 минут.

И в завершение – если вам не сильно по душе вкус льняной каши, добавьте в нее корицу, банан, печеное яблоко или курагу. Так вы создадите сытный, полезный и вкусный завтрак.

Здесь читайте о пользе и вреде самой утренней каши – овсянке.

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