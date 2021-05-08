Леся Никитюк с мамой не поделили огромный букет цветов

День матери в Украине в 2021 году отмечается во второе воскресенье этого месяца – 9 мая. Леся Никитюк, которая на днях улетела в Турцию, поздравила свою маму заранее.
В Instagram-профиле ведущая опубликовала кадры, на которых запечатлена вместе с мамой Кэт. "Когда будете поздравлять своих мам, передавайте им привет от меня", – добавила подпись Леся.
На снимках Леся Никитюк и ее мама будто делят между собой розы. Выглядит очень убедительно и забавно.
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Подписчики Леси присоединились к поздравлениям и написали много комплиментов женщинам:
- "Ваша мама искорка. Многих лет"
- "Красотки"
- "Хорошо, когда есть мама"
- "Какие вы красивые"
Ранее мы писали, что Леся Никитюк пожаловалась фолловерам на Винницу.