Леся Никитюк повторила за Ким Кардашьян и влезла в красный латексный костюм: видео

Украинская телеведущая развеселила Сеть новым роликом – в этот раз она решила спародировать Ким Кардашьян и влезть в латексный костюм. Что из этого вышло – смотрите

Леся Никитюк надела латексный костюм, как Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк, которая в мини-платье с корсетом устроила фотосессию возле ларька, показала подписчикам, как пытается влезть в латексный наряд. Знаменитость повторила за американской светской львицей Ким Кардашьян, доказав, насколько действительно сложно надеть такой костюм.

В Instagram-аккаунте Леси Никитюк появился короткий ролик, в котором ей помогают надеть наряд. Даже несмотря на стройную фигуру звезды, влезать в обтягивающий латекс оказалось непросто, о чем говорило выражение ее лица. Но Леся как всегда с юмором отнеслась к процессу.

"Когда бывший пригласил на свидание", – написала Леся Никитюк.

Ролик телеведущей посмотрело более пол миллиона пользователей.

Поклонники Леси оценили ее старания и оставили забавные комментарии.

"К бывшим только так на встречу и нужно ходить – в сплошном презервативе"

"Костюм Чурчхелы"

"Мне одной больно смотреть на эту экзекуцию?"

Смотрите, как Леся Никитюк общалась с самим Джаредом Лето:

Напомним, что ранее Леся Никитюк и Сергей Притула лишили Наталью Могилевскую волос.