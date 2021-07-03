Леся Никитюк поменяла прическу и теперь она – Мальвина. Так говорят ее фолловеры

Леся Никитюк похвасталась сменой имиджа / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк, которая ранее рассказала, в каких заведениях Киева ее чаще всего можно встретить, обновила свой образ и теперь у нее белые мелкие кудри. Фотографиями с новой прической известная ведущая поделилась на своей странице в Instagram.
"Девочки, хотите быть счастливыми... не накручивайте себя", – поделилась Леся советом с поклонницами.
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На фото Никитюк позирует в коротком голубом платье с сетчатым бра и белым подъюбником. Ее фолловеры ответили, что такой Леся Никитюк похожа на Мальвину. А кто-то назвал ее Барби.
- "Современная Мальвина"
- "А лифчик какой-то другой нельзя было надеть?"
- "Красота"
- "Мальвина"
- "На Барби похожа"
Недавно Леся Никитюк призналась, что живет за счет рекламы в соцсетях, а на телевидении почти не зарабатывает.
За последний год она почти не снималась в шоу и была без работы. Потому Никитюк не скрывает своей радости от того, что смогла зарабатывать на соцсетях.
Instagram уже давно стал площадкой для заработка. Рекламу покупают у многих украинских звезд, в том числе у супруги Виктора Павлика – Екатерины Репяховой, Маши Поляковой, а Анатолий Анатолич за один только рекламный пост в соцсети берет около 20 тысяч гривень.
Смотрите в сюжете, сколько в Instagram зарабатывают популярные блогеры:
Ранее мы писали, что Леся Никитюк пришла в коротком платье на день рождения Сергея Притулы.
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