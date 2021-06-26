В каких заведениях Киева можно встретить знаменитость

Думали, что встретить знаменитостей в заведениях Киева – это невозможно? Реально! И мы расскажем, где именно отдыхают селебы. К слову, нам удалось самим увидеть некоторых из них в этих заведениях, а другие сами поделились с нами любимыми местами.
Святослав Вакарчук
Начнем с лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Певец "засветился" в киевском кафе Blur Coffee, которое славится вкусным кофе. Очевидно, он не боится посещать заведения, где посиделки могут превратиться в спонтанные фан встречи. Потому что в указанному кафе всегда много людей.
К слову, когда снова приедет Святослав Вакарчук в Blur Coffee – кто знает, но 100% его с группой встретите на Atlas Weekend-2021.
Pianoбой
Певца Pianoбоя можно встретить в GOL'DA! Заведение позиционируют как пита-бар: в течение дня здесь подают кухню Ближнего Востока, а вечером в центре внимания коктейльное меню. Если любите аутентичные блюда и творчество Pianoбоя, то рекомендуем посетить заведение, потому что шанс встретить исполнителя есть.
Владимир Остапчук
Продолжим любимыми заведениями известного шоумена Владимира Остапчука, который недавно был ведущим популярного шоу "Маска" на канале "Украина 24". В интервью "Звездного антистресса", он рассказал о ТОП-заведениях для посещения.
За коктейлем он пойдет в LoggerHead, который расположен недалеко Бессарабки, а если на ужин, то в Lucky, Vino e Cucina Bao, "Редкая птица" или Holy Burger.
К слову, его можно увидеть в кафе-пекарни "Хлебный", если запланирована кратковременная встреча или захочется кофе.
Леся Никитюк
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которую еще называют Леди Ле, поклонники могут встретить в 11 Mirrors Restaurant & Bar. Заведение позиционируют рестораном изысканной кухни со смыслом, которую предлагают попробовать туристам и местным, которые любят особенное.
И еще звезда любит ресторан Queen Kyiv, который считается одним из самых дорогих в столице. Но не лакшери-местами единственными, ее можно встретить в кафе-пекарни "Хлебный". Поклонники Леди Ле, берите на заметку!
Кстати, недавно мы рассказали об уникальном коктейле с киевским сухим вареньем, который готовят в 11 Mirrors Restaurant & Bar.
Дочь Оли Поляковой
А Мария Полякова была также замечена в кафе-пекарни "Хлебный", которая размещена рядом с Пассажем. Но к сожалению, без звездной мамы Оли Поляковой, которая за одно выступление на мероприятии просит 20 тысяч долларов (545 000 грн).
Олег Скрипка
Лидер группы "Вопли Видоплясова" вы найдете только в одном заведении Киева – "Небос". В "Звездном антистрессе" он признался, что это единственное место, где можно его встретить. А выход в обычные бары он не рассматривает, говорит, что обычно такие походы превращаются в фан встречу.
Посещать "звездные" заведения в ожидании на одну из селеб – интересный опыт. Предлагаем еще и узнавать особенности разных кухонь мира, например, нидерландской. Включайте дебютное видео проекта "Съешь это". Там коренной голландец рассказал, что такое "Цьонге Юн Юн" и попробовал "родную" пищу с заведений Киева. А еще поведал, посещают ли местные популярные кофешопы.
Недавно мы рассказали, в каких заведениях Киева искать традиционные кухни мира.