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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

В каких заведениях Киева можно встретить знаменитость

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
26 июня, 09:01
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Расскажем, где можно увидеть Pianoбоя, Лесю Никитюк, Святослава Вакарчука, Владимира Остапчука, Олега Скрипку и даже дочь Оли Поляковой
В каких заведениях Киева отдыхают звезды
В каких заведениях Киева отдыхают звезды

Думали, что встретить знаменитостей в заведениях Киева – это невозможно? Реально! И мы расскажем, где именно отдыхают селебы. К слову, нам удалось самим увидеть некоторых из них в этих заведениях, а другие сами поделились с нами любимыми местами.

Святослав Вакарчук

Начнем с лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Певец "засветился" в киевском кафе Blur Coffee, которое славится вкусным кофе. Очевидно, он не боится посещать заведения, где посиделки могут превратиться в спонтанные фан встречи. Потому что в указанному кафе всегда много людей.

Святослав Вакарчук в Blur Coffee
Святослав Вакарчук в Blur Coffee / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Blur Coffee Shop
Blur Coffee Shop / Фото: Instagram: Blur Coffee Shop

К слову, когда снова приедет Святослав Вакарчук в Blur Coffee – кто знает, но 100% его с группой встретите на Atlas Weekend-2021.

Pianoбой

Певца Pianoбоя можно встретить в GOL'DA! Заведение позиционируют как пита-бар: в течение дня здесь подают кухню Ближнего Востока, а вечером в центре внимания коктейльное меню. Если любите аутентичные блюда и творчество Pianoбоя, то рекомендуем посетить заведение, потому что шанс встретить исполнителя есть.

Pianoбой
Pianoбой / Фото: Instagram

GOL’DA
GOL’DA / Фото: Tripadvisor

Владимир Остапчук

Продолжим любимыми заведениями известного шоумена Владимира Остапчука, который недавно был ведущим популярного шоу "Маска" на канале "Украина 24". В интервью "Звездного антистресса", он рассказал о ТОП-заведениях для посещения.

Ведущий Владимир Остапчук
Ведущий Владимир Остапчук / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

За коктейлем он пойдет в LoggerHead, который расположен недалеко Бессарабки, а если на ужин, то в Lucky, Vino e Cucina Bao, "Редкая птица" или Holy Burger.

"Редкая Птица"
"Редкая Птица" / Фото: Instagram: redkayaptitsa

К слову, его можно увидеть в кафе-пекарни "Хлебный", если запланирована кратковременная встреча или захочется кофе.

Леся Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которую еще называют Леди Ле, поклонники могут встретить в 11 Mirrors Restaurant & Bar. Заведение позиционируют рестораном изысканной кухни со смыслом, которую предлагают попробовать туристам и местным, которые любят особенное.

И еще звезда любит ресторан Queen Kyiv, который считается одним из самых дорогих в столице. Но не лакшери-местами единственными, ее можно встретить в кафе-пекарни "Хлебный". Поклонники Леди Ле, берите на заметку!

Леся Никитюк в ресторане Queen
Леся Никитюк в ресторане Queen / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, недавно мы рассказали об уникальном коктейле с киевским сухим вареньем, который готовят в 11 Mirrors Restaurant & Bar.

Дочь Оли Поляковой

А Мария Полякова была также замечена в кафе-пекарни "Хлебный", которая размещена рядом с Пассажем. Но к сожалению, без звездной мамы Оли Поляковой, которая за одно выступление на мероприятии просит 20 тысяч долларов (545 000 грн).

Маша Полякова
Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Олег Скрипка

Лидер группы "Вопли Видоплясова" вы найдете только в одном заведении Киева – "Небос". В "Звездном антистрессе" он признался, что это единственное место, где можно его встретить. А выход в обычные бары он не рассматривает, говорит, что обычно такие походы превращаются в фан встречу.

Олег Скрипка
Олег Скрипка / Фото: пресс-служба

Посещать "звездные" заведения в ожидании на одну из селеб – интересный опыт. Предлагаем еще и узнавать особенности разных кухонь мира, например, нидерландской. Включайте дебютное видео проекта "Съешь это". Там коренной голландец рассказал, что такое "Цьонге Юн Юн" и попробовал "родную" пищу с заведений Киева. А еще поведал, посещают ли местные популярные кофешопы.

Недавно мы рассказали, в каких заведениях Киева искать традиционные кухни мира.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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