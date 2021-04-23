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Лазарева суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

23 апреля, 18:26

Ольга Козачок

В этот день нельзя ругаться, зато можно друг друга бить

24 апреля православные христиане отмечают Лазареву субботу-2021. В этот день церковь вспоминает чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. Праздник имеет давние обычаи, традиции, правила, а также запреты, о которых вы узнаете в нашей статье.

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Лазарева суббота-2021: история праздника

Празднование Лазаревой субботы установлено с давних времен. Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: "Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий".

Воскрешение Лазаря, фреска / Фото: Depositphotos

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Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, Иисус прослезился и велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: "Лазарь! Иди вон". Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.

Народные поверья и приметы Лазаревой субботы

Лазарева суббота: по обычаю в этот день заготавливают веточки вербы / Фото: Pixabay

Лазарева суббота-2021: что нельзя делать в праздник

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня

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