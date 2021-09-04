Гитлер-Горянский, Comic Con и американский джаз на крыше – куда пойти в субботу 4 сентября

Если Чак Уэнсли (слева) вот уже второй раз выступит в Киеве, то Владимира Горянского в роли Гитлера (справа) теперь нечасто увидишь на сцене. Коллаж: "Сегодня".

К сожалению, погода на эти выходные не порадовала нас теплом, так что развлечения на свежем воздухе переносятся до лучших времен. Но зато нас ждут клубы, спектакли, фестивали и выставки. Читайте афишу развлекательных событий на субботу, 4 сентября.

Романтический джаз из Лос-Анджелеса на крыше ЦУМа. Концерт Чака Уинсли в лучах заката

На самой красивой крыше города для вас споет специальный гость из Лос-Анджелеса – Чак Уинсли, невероятно профессиональный джазовый вокалист. Заморский гость выступит в сопровождении лучшего биг-бэнда Украины, Svitlo Jazz Big Band. Чак Уинсли подготовил специальную программу, состоящую из классических номеров легенд джаза – Фрэнка Синатры, Нэт Кинг Коула, Эллы Фицтжеральд и других.

ГДЕ И КОГДА? 4 сентября на крыше ЦУМа (ул. Крещатик, 38) в 20:00.

ЦЕНЫ. От 395 грн.

Comic Con Ukraine-2021: кинозвезды, комиксы, игры

На этих выходных в Киеве пройдет главное мероприятие для всех фанатов комиксов и субкультуры косплея – ежегодный фестиваль Comic Con Ukraine-2021, который проводится в столице с 2018 года. Участников действа ждут не только тематические выставки и фотосессии, но и знакомства со звездами кино.

В этом году гостями конвента станут британский писатель в жанре научной фантастики Ричард Морган, автор бестселлера "Видоизмененный углерод", британская актриса Анна Шафер, наиболее известная по роли Ромильды Вейн в фильмах о Гарри Поттере, и актер кунг-фу-боевиков Марк Дакаскос, который уже не в первый раз посещает Киев.

К сожалению, запланированный визит звезды сериала "Во все тяжкие" Джанкарло Эспозито пришлось отменить из-за карантинных ограничений.

Что еще ждет гостей фестиваля, кроме встречи с голливудскими звездами и автограф-сессий:

грандиозное косплей-шоу и Cover Dance на главной сцене;

кибертурниры по популярным видеоиграм;

аллея ведущих украинских производителей комиксов;

самая большая в Украине алея художников;

огромный тематический маркет;

впечатляющий конкурс Dog Cosplay;

крутая зона настольных игр;

выступления музыкальных коллективов;

десятки тематических фотозон.

ГДЕ И КОГДА? 4 и 5 сентября на Арт-заводе Платформа (улица Межигорская, 1-А). Подробное расписание всех мероприятий – на официальном сайте Comic Con Ukraine.

ЦЕНЫ. Однодневный билет стоит 450 гривен (суббота или воскресенье), а на оба дня – 650 гривен. Также можно взять отдельные билеты на автограф-сессии звездных гостей стоимостью 250-350 гривен.

Все любимые хиты! Концерт трибьют-группы Red Hot Chili Peppers

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Для всех, кто скучает по зажигательным концертам американцев Red Hot Chili Peppers, – напомним, что знаменитая группа уже дважды выступала в Киеве, в 2012 и 2016 годах, на сцене "Докер-паба" зажжет трибьют-бенд. На концерте вас ждут неповторимая энергетика, взрывные гитарные рифы композиций и фейерверк эмоций. Трибьют-группа Red Hot Chili Peppers не только играет очень похоже на своих американских кумиров, но и на сцене ведет себя точно также раскованно и драйвово.

ГДЕ И КОГДА? 4 сентября, клуб "Docker-паб" (ул. Богатырская, 25), 20:00.

ЦЕНЫ. 150-200 грн

Юность Гитлера. Спектакль "Майн Кампф, или Носки в кофейнике"

Любителям театра предлагается нашумевший спектакль "Майн Кампф, или Носки в кофейнике", поставленный по пьесе Дьердя Табори. Эту черную комедию о юности Гитлера играют по всем театральным площадкам мира, а несколько лет назад по пьесе был поставлен фильм.

На сцене Театра на Левом берегу "Носки в кофейнике" пьеса идет с 1995 года, в главной роли – блистательный Владимир Горянский. "Майн Кампф или Носки в кофейнике" — альтернативная история прихода Адольфа Гитлера к власти. От неудач в сфере изящных искусств, через жизнь в одной из венских ночлежек по соседству с еврейским философом, у которого юный Адольф позаимствовал название для своих мемуаров, к успеху на поприще политическом.

ГДЕ И КОГДА? 4 сентября, Театр на левом берегу (проспект Броварской, 25), 19:00.

ЦЕНЫ. От 180 гривен.

Парк Мезозойского периода. Выставка "Планета динозавров"

Для самых маленьких – выставка динозавров. Посетители выставки смогут ознакомиться с реалистичными аниматронными моделями динозавров, доисторических птиц и летающих рептилий, которые выполнены в натуральном размере и размещены в локациях, воссозданных согласно ареалам их обитания. Помимо этого, гостей ожидает знакомство с Мезозойской эрой и эрой вулканов, прогулка по садам с редкими растениями, а также игровая зона для детей с интерактивными развлечениями.

ГДЕ И КОГДА? 4-5 сентября, ВДНХ, лесопарковая зона за Павильоном №1 (проспект Глушкова, 1), выставка работает с 10:00 до 20:00

ЦЕНЫ. От 130 гривен

Напомним, что украинский телеканал анонсировал концерт Шуфутинского 5 сентября. Но фанаты требуют 3-го – в честь любимого мэма.