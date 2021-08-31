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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

5 причин посетить главный праздник гиков Comic Con Ukraine-2021 в Киеве

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
31 августа, 16:34
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Хотите провести первые выходные осени необычно? Приходите на самый масштабный фестиваль комиксов и косплея в Украине Comic Con Ukraine, который состоится 4 и 5 сентября в Киеве. В статье Life Сегодня поведает о 5 причинах, которые мотивируют посетить мероприятие
5 причин посетить главный праздник гиков Comic Con Ukraine-2021 в Киеве
5 причин посетить главный праздник гиков Comic Con Ukraine-2021 в Киеве / Фото: пресс-служба

Спойлер: Comic Con Ukraine не похож на большинство фестивалей, которые проводятся в Украине. И участников действа ждут не только комиксы в локальных маркетах, но и знакомства со звездами кино. Вы увидите Марка Дакаскоса, Анну Шаффер и других селебрити. Но все же запомнится больше всего концепция, идея и ценности мероприятия, о которых расскажем дальше!

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Первая причина – это вы!

Психологи настаивают, что себя нужно любить, холить и лелеять. Визит на Comic Con Ukraine 2021 для гика – один из лучших способов позаботиться о своем "Я". Почему? Все просто. Данный фестиваль – концентратор исключительно положительных эмоций. Ведь там вы сможете зарядиться энергией от музыкальных сцен, стать звездой косплей-шоу и отыскать редкие артефакты на маркете.

Первая причина почему обязательно надо пойти на Comic Con Ukraine
Первая причина почему обязательно надо пойти на Comic Con Ukraine / Фото: пресс-служба

Вторая причина – мечты!

Именно мечты и фантазии движут не только культуру, но и науку вперед. То, что сто лет назад считалось нереальным для реализации в наше время стало если не повседневным, то вполне понятным (например, работы Boston Dynamics, нейросети и мобильные телефоны). Если хотите хотя бы краешком глаза, заглянуть в будущее приходите на Comic Con Ukraine. Там фантазии и передовые научные достижения сплетутся воедино.

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Вторая причина почему обязательно надо пойти на Comic Con Ukraine
Вторая причина почему обязательно надо пойти на Comic Con Ukraine / Фото: пресс-служба

Третья причина – уникальный маркет для коллекционеров особенного!

Для заядлого коллекционера визит на Comic Con Ukraine станет настоящим приключением в поисках любимых "прелестей". Здесь вы найдете не только новые, но и раритетные номера комиксов и манги. Издательства MAL'OPUS, UA Comix, Norther Lights, Nasha Idea, ArtHuss, TUOS Comics, "ТУТ" и LANTSUTA на фестивале представят интересный ассортимент. Проверите?

Третья причина почему обязательно надо пойти на Comic Con Ukraine
Третья причина почему обязательно надо пойти на Comic Con Ukraine / Фото: пресс-служба

Четвертая причина – вы увидите желаемое в реальности, а не онлайн!

Хотя мы и живем во время информационных технологий и каждый день узнаем много информации, но возможность увидеть желаемое вживую и протестировать дается нечасто.

На масштабном фестивале комиксов и косплея в Украине Comic Con Ukraine есть на что посмотреть. Если вас интересует тематика мероприятия, то вы удивитесь от увиденных стендов разработчиков видеоигр и зон для настольных игр. И это еще не все!

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Четвертая причина почему обязательно надо пойти на Comic Con Ukraine
Четвертая причина почему обязательно надо пойти на Comic Con Ukraine / Фото: пресс-служба

Пятая причина – в силе дружбы!

В аниме и комиксах герои рассказов часто побеждают врагов благодаря "Силе дружбы". А 2020-й и 2021-й со своими перипетиями стали именно теми противником, с которым важно "бороться" вместе, зарядившись положительными эмоциями на Comic Con Ukraine.

Недавно мы рассказали, чем запомнился Atlas Weekend-2021 и как прошел дебютный день фестиваля.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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