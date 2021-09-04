Гітлер-Горянський, Comic Con і американський джаз на даху – куди піти в суботу 4 вересня

Якщо Чак Вінслі (ліворуч) ось уже вдруге виступить в Києві, то Володимира Горянського в ролі Гітлера (праворуч) тепер нечасто побачиш на сцені. Колаж: "Сьогодні".

На жаль, погода цими вихідними не порадувала нас теплом, тож розваги на свіжому повітрі переносяться до кращих часів. Але зате нас чекають клуби, спектаклі, фестивалі та виставки. Читайте афішу розважальних подій на суботу, 4 вересня.

Романтичний джаз з Лос-Анджелеса на даху ЦУМу. Концерт Чака Вінслі в променях заходу

На найкрасивішому даху міста для вас заспіває спеціальний гість з Лос-Анджелеса – Чак Вінслі, неймовірно професійний джазовий вокаліст. Заморський гість виступить у супроводі найкращого біг-бенду України, Svitlo Jazz Big Band. Чак Вінслі підготував спеціальну програму, що складається з класичних номерів легенд джазу – Френка Сінатри, Нет Кінг Коула, Елли Фіцтжеральд та інших.

ДЕ І КОЛИ? 4 вересня на даху ЦУМу (вул. Хрещатик, 38) о 20:00.

ЦІНИ. Від 395 грн.

Comic Con Ukraine-2021: кінозірки, комікси, ігри

Цими вихідними в Києві пройде головний захід для всіх фанатів коміксів і субкультури косплея – щорічний фестиваль Comic Con Ukraine-2021, що проводиться в столиці з 2018 року. Учасників дійства чекають не тільки тематичні виставки та фотосесії, а й знайомства із зірками кіно.

Цього року гостями конвенту стануть британський письменник в жанрі наукової фантастики Річард Морган, автор бестселера "Модифікований вуглець", британська актриса Анна Шафер, найвідоміша за роллю Ромільди Вейн в фільмах про Гаррі Поттера, і актор кунг-фу-бойовиків Марк Дакаскос, який вже не вперше відвідує Київ.

На жаль, запланований візит зірки серіалу "У всі тяжкі" Джанкарло Еспозіто довелося скасувати через карантинні обмеження.

Що ще чекає гостей фестивалю, окрім зустрічі з голлівудськими зірками і автограф-сесій:

грандіозне косплей-шоу і Cover Dance на головній сцені;

кібертурніри з популярних відеоігор;

алея провідних українських виробників коміксів;

найбільша в Україні алея художників;

величезний тематичний маркет;

вражаючий конкурс Dog Cosplay;

крута зона настільних ігор;

виступи музичних колективів;

десятки тематичних фотозон.

ДЕ І КОЛИ? 4 і 5 вересня на Арт-заводі Платформа (вулиця Межигірська, 1-А). Детальний розклад усіх заходів – на офіційному сайті Comic Con Ukraine.

ЦІНИ. Одноденний квиток коштує 450 гривень (субота або неділя), а на обидва дні – 650 гривень. Також можна взяти окремі квитки на автограф-сесії зіркових гостей вартістю 250-350 гривень.

Всі улюблені хіти! Концерт триб'ют-групи Red Hot Chili Peppers

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Для всіх, хто сумує за запальними концертами американців Red Hot Chili Peppers, – нагадаємо, що знаменита група вже двічі виступала в Києві, 2012 і 2016 років, на сцені "Докер-пабу" запалить триб'ют-бенд. На концерті вас чекають неповторна енергетика, вибухові гітарні рифи композицій і феєрверк емоцій. Триб'ют-група Red Hot Chili Peppers не тільки грає дуже схоже на своїх американських кумирів, а й на сцені поводиться точно так само розкуто і драйвово.

ДЕ І КОЛИ? 4 вересня, клуб "Docker-паб" (вул. Богатирська, 25), 20:00.

ЦІНИ. 150-200 грн

Юність Гітлера. Вистава "Майн Кампф, або Шкарпетки в кавнику"

Любителям театру пропонується відомий спектакль "Майн Кампф, або Шкарпетки в кавнику", поставлений за п'єсою Дьєрдя Таборі. Цю чорну комедію про юність Гітлера грають по всіх театральних майданчиках світу, а кілька років тому за п'єсою був поставлений фільм.

На сцені Театру на лівому березі п'єса "Шкарпетки в кавнику" йде з 1995 року, в головній ролі – блискучий Володимир Горянський. "Майн Кампф, або Шкарпетки в кавнику" – альтернативна історія приходу Адольфа Гітлера до влади. Від невдач в сфері образотворчих мистецтв, через життя в одній з віденських нічліжок по сусідству з єврейським філософом, у якого юний Адольф запозичив назву для своїх мемуарів, до успіху на терені політичному.

ДЕ І КОЛИ? 4 вересня, Театр на лівому березі (проспект Броварський, 25), 19:00.

ЦІНИ. Від 180 гривень.

Парк мезозойського періоду. Виставка "Планета динозаврів"

Для найменших – виставка динозаврів. Відвідувачі виставки зможуть ознайомитися з реалістичними аніматронними моделями динозаврів, доісторичних птахів і літаючих рептилій, які виконані в натуральному розмірі та розміщені в локаціях, відтворених згідно з ареалами їхнього проживання. Крім цього, на гостей чекає знайомство з Мезозойською ерою і ерою вулканів, прогулянка садами з рідкісними рослинами, а також ігрова зона для дітей з інтерактивними розвагами.

ДЕ І КОЛИ? 4-5 вересня, ВДНГ, лісопаркова зона за павільйоном №1 (проспект Глушкова, 1), виставка працює з 10:00 до 20:00

ЦІНИ. Від 130 гривень

Нагадаємо, що український телеканал анонсував концерт Шуфутинського 5 вересня. Але фанати вимагають 3-го – на честь улюбленого мему.