Кроме соли, добавьте в воду немного лимонного сока, а для орехового вкуса прожарьте макароны в духовке

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Казалось бы, о том, как сварить любую пасту, мы все давно знаем и советовать в этом деле нечего. Но нет пределов совершенства и, возможно, о некоторых моментах этого процесса вы не догадывались. Мы рассказывали о важном во время приготовления курицы, теперь узнаем 10 лайфхаков, как сварить идеальные макароны.

Лайфхак №1. Добавляйте в воду не только соль

Помимо соли, бросьте в кипящую воду немного лимона или лука, очищенные дольки чеснока, зелень, перец чили или специи. Однако всегда учитывайте, какой соус и специи в нем будут дополнять пасту. Иначе есть риск переборщить со специями.

Лайфхак №2. Кладите макароны исключительно в кипящую воду

Если положить пасту в недостаточно горячую воду, она может слипнуться.

Лайфхак №3. Не обязательно проваривать листы лазаньи перед приготовлением

Листы для лазаньи не нужно предварительно проваривать. Важно, чтобы в соусе было достаточно жидкости, ну и запекать лазанью нужно не менее 20 минут.

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Лайфхак №4. Прожарьте макароны перед варкой

Это придаст чудесный ореховый вкус, который прекрасно сочетается со сливочными соусами. Например, можно поставить макароны на противень в разогретую до 180 градусов духовку на 5-10 минут, пока они не начнут подрумяниваться. Затем макароны нужно охладить и готовить как обычно. Также можно поджарить макароны на сковороде с небольшим количеством масла. Часто помешивайте, чтобы они не подгорели.

Лайфхак №5. Перемешивайте макароны после того, как вы забросили их в воду

Перемешивание макарон, особенно в первые несколько минут, может предотвратить их слипание.

Лайфхак №6. Используйте воду, в которой варились макароны

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Несколько ложек такой воды в соусе придадут ему более приятный, макаронный вкус.

Лайфхак №7. Учитывайте форму макарон, это важно при выборе соуса

Например, для спагетти идеальны мясные соусы, для тальятелле подходят сливочные соусы, макароны коротких форм идеально подходят для песто, а орзо вкусны в супах и рагу.

Лайфхак №8. Не промывайте макароны после приготовления

После приготовления макароны не нужно ополаскивать. Просто слейте воду и смешайте с соусом.

Лайфхак №9. Добавьте немного перца чили в соус к макаронам

Эксперты уверяют, что паста и перец чили в соусе – идеальное сочетание. Ну и конечно, не забудьте чеснок и оливковое масло.

Лайфхак №10. Соус к макаронам приготовьте заранее

Пока ваша паста варится, убедитесь, что ваш соус готов, чтобы вы могли быстро выложить его на тарелку. Паста всегда вкуснее, когда она подается сразу же после приготовления.

По материалам: Lovefood.com.

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