Курорты Черного моря готовятся к сезону. Где дешевле отдохнуть, в Одессе или Затоке?

Можно отдохнуть еще и на Будацкой косе – отдаленный район залива, который набирает популярность

Сколько стоит морской отдых в Одессе и Затоке / Фото: Pexels

От 150 гривен за кровать до 49 тысяч гривен за апартаменты или виллу в сутки. Курорты Черного моря готовятся к сезону. Сколько стоит и где дешевле отдохнуть в этом году в самых популярных курортах черноморского побережья – Одессе и Затоке – далее в материале.

Сколько стоит летний отдых в Одессе

Из Киева к Одессе почти 500 километров или 6 часов дороги. Из Харькова или Львова автомобилем будет дальше и дороже. Дешевле автобусом, поездом и даже в некоторых случаях самолетом.

Кровать в хостеле обойдется от 160 грн, квартира – от 450 грн, а номер в отеле от – 500 грн.

Жилья в Одессе достаточно. Чем дальше от моря или центра города – тем дешевле.

/ Фото: Сегодня

Квартиры в новостройках пока по 700 гривен, а когда начнется сезон – недвижимость подорожает. Уже со второй половины июня там будет небольшая разница – 800 – 1000 грн.

Сколько стоит летний отдых в Затоке

Больше получаса езды от Одессы и вы на открытом море в Затоке. Но в отличие от Одессы там пусто – все еще готовятся к сезону.

Владелица кафе Неля Тербарсегян говорит, что цены в этом году поднимать не будут – хороший ужин обойдется в 150 грн.

Сколько стоит отдых в Затоке

Жить в Затоке можно и в шикарных отелях, а можно найти и приличное бюджетное жилье – традиционно это частный сектор и два типа номеров – с кондиционером, интернетом, душем и туалетом, и с удобствами на улице.

Эконом обойдется по 150 грн с человека, а люксы – по 250 гривен.

Сколько стоит отдых на море на Будацкой косе

Будацкая коса – отдаленный район залива, который набирает популярность. Здесь базы отдыха расположены на первой линии, а людей в разы меньше, чем в центре. И море – чище.

В море можно бежать прямо с порога домика, но получится немного дороже, чем в частном секторе.

Ценовой диапазон в июне от 220 до 320 грн за человека. Июль – август – высокий сезон и обойдется от 300 до 400 грн с человека.

Обычно в Одессу и Затоку массово ехали туристы из Молдовы и Беларуси. В этом году, как и в прошлом, на них не очень надеются. Из-за коронавируса и закрытой границы в Беларуси вряд ли кто-то прорвется на Черное море. Поэтому этим летом рассчитывают исключительно на украинцев.

Тем временем в Карпатах ожидают туристический бум летом-2021: как изменятся цены на услуги.