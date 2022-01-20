Курьезы случаются с каждым: смешные мемы, в которых каждый узнает себя

Забавные картинки для прекрасного настроения

Продолжаем серию наших утренних курьезных картинок для классного настроения, ведь проснуться без него легко, даже если на то нет особых причин, а вот вернуть улыбку и прекрасное расположение духа — куда сложнее.

Мы подобрали для вас серию мемов — курьезных картинок с подписью, — в которых каждый узнает себя. Ведь так важно помнить, что неприятности случаются с каждым, но это не повод вешать нос и опускать руки: за черной полосой всегда идет белая.

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Лучшие приколы из Instagram для тех, кто не боится самоиронии и любит посмеяться над собой, какой бы абсурдной порой ни казалась ситуация.

Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

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Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

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Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

Прикольные картинки для крутого настроения / Фото: instagram.com/leo_dai_vinchik/

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