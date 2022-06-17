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Курьезное исследование: бразильские ученые выяснили, почему коты портят мебель

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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17 июня, 09:00
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Если в вашем доме появился кот, то вы больше не хозяин! Всем владельцам милых и гордых пушистиков, а также их поклонникам посвящается...
Почему коты уничтожают нашу мебель? Ответили ученые
Почему коты уничтожают нашу мебель? Ответили ученые / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Мы обожаем рассматривать курьезные фото кошачьих стрижек и удивляться выводам ученых, которые все еще пытаются понять суть души этих милых домашних питомцев. Зоопсихологи во всем мире последние несколько лет твердят, что домашние кошки – психопаты по человеческим меркам. Иногда, не можем с ними не согласиться.

Бразильские ученые провели новое исследование, чтобы понять, на сколько царапанье мебели зависит от настроения животного. Эксперты опросили 500 людей, у которых есть питомцы, а результаты опубликовали в Journal of Veterinary Behaviour.

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То, что кошки царапают мебель в доме или портят другие предметы, скорее, связано с близостью животных со своими владельцами. Причина не в агрессии питомца или его характере, — заявили ученые.

Исследователи пока точно не поняли, как объяснить такую взаимосвязь и тонкое эмоциональное состояние котиков. Но, предположили, что чем больше хозяева любят своих животных, тем больше они будут портить мебель. Ведь всем известен факт – любимых котов обычно излишне балуют.

Интересно, что ученые не нашли связь между отношением человека к коту и проявлением агрессии, привычкой ходить в туалет мимо лотка или чрезмерно мяукать.

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Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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