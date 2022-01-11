Как кукла: Джиджи Хадид снялась в образе Барби для рекламы Moschino

Джиджи Хадид возглавила рекламную кампанию новой весенне-летней коллекции Moschino / Фото: Коллаж: Сегодня

Американская супермодель Джиджи Хадид не засиживается без работы: не успели мы вдохновиться чудесами эквилибристики в сьемке для V Magazine, как вышла новая фотосессия весенне-летней коллекции Moschino 2022.

Итальянский дом моды Moschino показал первые фото из рекламного кампейна. В нем также поучаствовали голландская фотомодель Имаан Хаммам, японская манекенщица Мика Шнайдер и американские модели Амар Аквей и Эбби Чемпион.

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Джиджи Хадид возглавила рекламную кампанию новой весенне-летней коллекции Moschino / Фото: Moschino

Модели позировали перед объективом фотокамеры знаменитого фотографа Стивена Майзеля. Главная тема и кампейна, и весенне-летней коллекции в целом – кукольный гламур.

Так, Джиджи Хадид снялась в костюме в клеточку с леденцом в руках и зефирной сумочкой. А ее коллеги по сьемке нарядились в одежду с мультяшными героями и аксессуарами в стиле Барби.

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Джиджи Хадид в рекламе коллекции Moschino 2022 / Фото: Moschino

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