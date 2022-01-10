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Louis Vuitton представили новую (но не совсем) версию монограммы

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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10 января, 17:38
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Давние поклонники бренда и историки моды без труда поймут, что этот принт начали использовать еще в 19 веке
Louis Vuitton представили новую версию монограммы
Louis Vuitton представили новую версию монограммы / Фото: Коллаж: Сегодня

Вслед за новогодней тигровой коллекцией Balenciaga, Louis Vuitton тоже приготовил сюрприз для своих поклонников. Бренд начал 2022-й с новой монограммой. И где-то вы уже это видели.

Модный дом Louis Vuitton презентовал коллекцию сумок, украшенных узором Malletage. Давным-давно основатель бренда использовал его для подкладок знаменитых чемоданов Louis Vuitton. Цикличность моды, что сказать. По крайней мере, не сплагиатили.

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Смешивая цвета и текстуры, новая монограмма оживляет некоторые из самых знаковых сумок модного дома.

— говорится в Instagram бренда.

Обновленный на новый лад мотив не просто распечатан, но и вышит на коже, создавая эффект хендмейда.

Принт легко узнается на сумках-бестселлерах Оnthego, Speedy, Loop и Dauphine. Дополнили коллекцию Louis Vuitton сумками из денима в классической монограмме. Они очень напоминают нам тренды 2000-х, которые сейчас активно возвращаются в моду.

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Louis Vuitton представили новую версию монограммы
Louis Vuitton представили новую версию монограммы / Фото: instagram.com/louisvuitton

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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