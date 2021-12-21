Куда украинцы полетят на Новый год-2022 – рейтинг ТОП-10 стран и городов мира от Aviasales

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Сервис поиска авиабилетов Aviasales.ua обнародовал рейтинг ТОП-10 стран и городов мира, куда купили билеты украинцы, чтобы праздновать Новый год-2022.
В 2021 году количество бронирований на новогодние праздники выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В среднем украинцы планируют поездку за 40 дней до даты вылета.
Но в этом году преждевременная планировка сыграла не в пользу путешественников. Большинство из туристов собирались в Италию на Новый год, лидирующую в рейтинге от Aviasales.ua. Но страну закрыли с 16 декабря по 31 января 2022 года, попасть туда не удастся.
В первую пятерку стран, куда будут лететь украинцы на Новый год также попали Грузия, Польша, Турция и Испания.
- Италия – 11%.
- Грузия – 10%.
- Польша – 10%.
- Турция – 10%.
- Испания – 7%.
- Венгрия – 7%.
- Чехия – 6%.
- ОАЭ – 4%.
- Шри-Ланка – 4%.
- Германия – 4%.
Среди городов лидируют Рим, Тбилиси, Стамбул, Будапешт и Прага.
- Рим.
- Тбилиси.
- Стамбул
- Будапешт.
- Прага.
- Коломбо.
- Дубай.
- Барселона.
- Милан.
- Варшава.
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