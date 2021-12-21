Куди українці полетять на Новий рік-2022 – рейтинг ТОП-10 країн та міст світу від Aviasales

/ Фото: пресслужба
Сервіс пошуку авіаквитків Aviasales.ua оприлюднив рейтинг ТОП-10 країн та міст світу, куди купили квитки українці, щоб святкувати Новий рік-2022.
В 2021 році кількість бронювань на новорічні свята зросла у шість разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У середньому українці планують подорож за 40 днів до дати вильоту.
Але цьогоріч передчасне планування пішло не на користь мандрівників. Більшість з туристів збиралися до Італії на Новий рік, яка лідирує в рейтингу Aviasales.ua. Але країну закрили з 16 грудня по 31 січня 2022 року, тож потрапити туди не вдасться.
У першу п'ятірку країн, куди будуть летіти українці на Новий рік також потрапили Грузія, Польща, Туреччина та Іспанія.
- Італія – 11%.
- Грузія – 10%.
- Польща – 10%.
- Туреччина – 10%.
- Іспанія – 7%.
- Угорщина – 7%.
- Чехія – 6%.
- ОАЕ – 4%.
- Шрі-Ланка – 4%.
- Німеччина – 4%.
Серед міст лідирує Рим, Тбілісі, Стамбул, Будапешт та Прага.
- Рим.
- Тбілісі.
- Стамбул.
- Будапешт.
- Прага.
- Коломбо.
- Дубаї.
- Барселона.
- Мілан.
- Варшава.
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