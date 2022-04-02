Куда обращаться, если появилась сыпь на коже и не только – список контактов дерматологов

Если появилась сыпь на коже и другие проблемы, воспользуйтесь списком контактов дерматологов / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Стресс, который украинцы испытывают из-за войны с Россией, стал причиной обострения множества состояний и болезней, в том числе кожных. Контакты дерматологов, которые принимают онлайн, условия работы с ними и специализацию врачей узнайте здесь.

Вам помогут в диагностике и лечении дерматозов, аллергических кожных реакций, бактериальных, вирусных, грибковых инфекций кожи и т. д. / Фото: istockphoto.com

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В списке контактов вы можете как попросить консультацию, так и получить помощь в диагностике и лечении акне, дерматозов, аллергических кожных реакций, бактериальных, вирусных, грибковых инфекций кожи и т д. Также дерматологи могут помочь в лечении кожной реакции на лекарства, доброкачественных опухолей кожи, помочь с проблемами ка взрослым, так и детям. Итак, вам могут помочь:

Анастасия Мельник (@doctor_melnyk)

Стоимость консультации: бесплатно – для пациентов из горячих точек/детей; 500 грн – подбор корректирующего ухода

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Как записаться: в Директ Инстаграм – @doctor_melnyk

Яна Белова (@doc.bielova)

Стоимость консультации: фиксированной нет, по возможности пациента.

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Как записаться: +380994105914 – Viber, WhatsApp, телеграм. Пишите с 9 до 21:00, без выходных, срок ответа – 2-3 дня.

Марина Анфилова (@dr_anfilova_marina)

Стоимость консультации: уточняйте

Как записаться: Директ @dr_anfilova_marina

Специализация: диагностика и лечение акне и акнеиформних дерматозов, аллергодерматозов, соединительнотканных и паразитарных заболеваний кожи и т.д.

Христина Грицькив (@dr.grytskiv.hrustyna)

Стоимость консультации: 700 грн

Как записаться: в мессенджерах Viber/WhatsApp – +380967814159)

Специализация: лечение акне с полным сопровождением, назначение поддерживающей терапии.

Юлия Сухан (@dr.julia_sukhan)

Стоимость консультации: обострения, пациенты на системных ретиноидах, не имеющие связи с лечащим врачем, дети – бесплатно

Как записаться: в мессенджерах по телефону +380931558866, в Директ инстаграма @dr.julia_sukhan

Татьяна Куриная (dr.kurinnaya)

Стоимость консультации: бесплатно при острых состояниях, добровольное пожертвование. Стандартная цена – 500 грн

Как записаться: в мессенджерах по телефону +380674933858 или в директе инстаграма @dr.kurinnaya

Специализация: дерматовенерология, детская дерматология, есть опыт лечения дерматозов

Мария Тыминская (dr.tyminska)

Стоимость консультации: 500 грн

Как записаться: в Директе инстаграма @dr.tyminska или в телеграм вот тут

Спецализация: лечение акне

Виталия Кавалалиоглу (@dr.vi_kavalalioglu)

Стоимость консультации: бесплатно – при обострении заболеваний во время войны, 350 грн – любые другие обращения

Как записаться: Директ @dr.vi_kavalalioglu

Спецаилизация: лечение акне и розацеа.

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Если же вам нужны препараты для лечения щитовидной железы, читайте "Препараты для щитовидки – чем заменить свое лекарство, если его нет в аптеках".