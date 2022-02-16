Куда массово будут лететь украинцы, не раздумывая - ТОП-5 стран 2022 года

Украинский туроператор Join UP! подытожил работу в 2021 году. Стало известно не только о ТОПе стран-лидеров, но и как вырос показатель бронирований среди украинцев по сравнению с 2021 и 2020 годами.

В список ТОП-5 стран, которые посетили украинцы в 2021-м, вошли Египет, Турция, Греция, Черногория и ОАЭ.

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Лидером традиционно остается Египет. Продажи туров в эту страну выросли, но еще не достигли доковидного максимума. В 2021 году было оформлено 195 258 заявок, что на 58% больше, чем в 2020 году, но почти на 30% меньше, чем в 2019 году.

Турция является одной из первых стран, куда улетают туристы из Украины. В 2021 году в системе туроператора зафиксировано 100 549 заявок на отдых. По сравнению с 2020 годом, количество выросло на 168%, а с 2019 годом — на 197%.

Отдых в Бодруме, Турция / Фото: Pexels

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Еще один победитель года в ТОПе – Греция. Страна ЕС одна из первых открыла границы и установила легкие правила для пересечения границы. Путешественники, скучавшие по европейскому отдыху, были счастливы отправиться на греческие курорты. Особенно богачи, которые быстро купили туры в премиальный Миконос.

В течение 2021 года в системе бронирований туроператора было зафиксировано 20 319 заявок на поездку в страну. По сравнению с 2019 годом количество туров увеличилось на 150%. В 2020 году страна не принимала туристов из Украины.

Вырос спрос и на поездки в ОАЭ. В 2021 году было оформлено 11 592 туров. Это на 190% больше по сравнению с 2020 годом. Количество туров в Черногорию в 2021-м составило 19 362 заявок. По сравнению с 2019 годом цифра выросла на 700%.

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/ Фото: пресс-служба

Заметьте: в заявках может быть больше одного туриста.

Из-за легких правил для въезда и приемлемых цен на туры, страны имеют шансы войти в ТОП 2022 года. Украинские туристы ежегодно все больше путешествуют и повторно вспоминают, какие путешествия на вкус.

По данным компании Join UP!, в 2021 году их услугами воспользовались 964 776 человек. Это вдвое больше по сравнению с показателем 2020 года (449,35 тыс.), а еще цифра почти достигает рекордного показателя в 2019-м (1,015 млн).

/ Фото: пресс-служба

Путешествия активно возвращаются, но о полном восстановлении туристической отрасли говорить еще рано. Проблемы, вызванные пандемией, остаются, а страны на появление штаммов реагируют возвращением ограничений. Кроме того, темпы вакцинации не так быстры, как хотелось бы, — комментирует Лариса Булатова, CEO Join UP!.

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