Куди масово летітимуть українці, не роздумуючи – ТОП-5 країн 2022 року

Куди масово будуть летіти українці, не роздумуючи - ТОП-5 країн 2022 року

Український туроператор Join UP! підсумував роботу в 2021 році. Стало відомо не лише про ТОП країн-лідерів, а і як зріс показник бронювань серед українців у порівнянні з 2021 та 2020 роками.

У список ТОП-5 країн, які відвідали українці в 2021-му, ввійшли Єгипет, Туреччина, Греція, Чорногорія та ОАЕ.

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Лідером традиційно залишається Єгипет. Продажі турів до цієї країни зросли, але ще не досягли доковідного максимуму. У 2021 році було оформлено 195 258 заявок, що на 58% більше, ніж у 2020 році, але майже на 30% менше, ніж у 2019 році.

Туреччина є однією з перших країн, куди летять туристи з України. В 2021 у системі туроператора зафіксовано 100 549 заявок на відпочинок. У порівнянні з 2020 роком, кількість зросла на 168%, а з 2019 роком — на 197%.

Відпочинок в Бодрумі, Туреччина / Фото: Pexels

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Ще один переможець року в ТОПі — Греція. Країна ЄС однією з перших відкрила кордони та встановила легкі правила для перетину кордону. Мандрівники, які сумували за європейським відпочинком, були щасливі вирушити на грецькі курорти. Особливо багатії, які мерщій купили тури до преміального Міконоса.

Протягом 2021 року в системі бронювань туроператора було зафіксовано 20 319 заявок на подорож до країни. В порівнянні з 2019 роком кількість турів збільшилась на 150%. У 2020-му країна не приймала туристів з України.

Зріс попит і на подорожі до ОАЕ. У 2021 році було оформлено 11 592 турів. Це на 190% більше в порівнянні з 2020 роком. Кількість турів до Чорногорії в 2021-му становило 19 362 заявок. В порівнянні з 2019 роком, цифра зросла на 700%.

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/ Фото: пресслужба

Зауважте: в заявках може бути більше, ніж один турист.

Через легкі правила для в’їзду та прийнятні ціни турів, країни мають шанси ввійти до ТОПу 2022 року. Українські туристи щороку все більше подорожують та повторно згадують, які ж вони подорожі на смак.

За даними компанії Join UP! у 2021 році їх послугами скористались 964 776 осіб. Це вдвічі більше в порівнянні з показником 2020 року (449,35 тис.), а ще цифра майже сягає рекордного показника в 2019-му (1,015 млн).

/ Фото: прес-служба

Подорожі активно повертаються, але про повне відновлення туристичної галузі говорити ще зарано. Проблеми, спричинені пандемією, залишаються, а країни на появу штамів реагують поверненням обмежень. Крім того, темпи вакцинації не такі швидкі, як хотілося б, — коментує Лариса Булатова, CEO Join UP!.

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