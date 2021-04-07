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Куда девать старые вещи: идеи и список адресов

7 апреля, 16:08

Ольга Козачок

Как грамотно избавиться от ненужной одежды: подарите вещам вторую жизнь

Вещи имеют свойство накапливаться. Что-то выходит из моды, что-то стало мало, что-то просто надоело. Куда девать одежду и обувь, которые рука не поднимется выбросить, и которые еще вполне кому-то пригодятся? Есть несколько способов освободить пространство в шкафу и подарить вещам новую жизнь.

А еще дарите людям подарки, готовьте приятные сюрпризы и поднимайте настроение. Смотрите в нашем календаре идеи лучших презентов на главные праздники апреля.

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Итак, куда можно деть ненужные вещи?

1. Подарите родственникам или друзьям

Обычная практика конвейера, которая чаще относится к детским вещам: одежда, из которой вырос ребенок, передается "по наследству" детям друзей, кумовьев, знакомых и друзей знакомых. Не исключено, что и ваш гардероб иногда пополняется таким способом. Дети растут быстро, так что у одной вещи может быть два и даже три хозяина.

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2. Раздайте малоимущим

У многих есть знакомые семьи, достаток которых невелик, и они не могут себе позволить покупать дорогие вещи. Присмотрите себе подобную семью. Такая благотворительность выгодна обеим сторонам: они получают обновку, а вы избавляетесь от ненужной одежды.

3. Отнесите в приюты или церкви

Если вы хотите быть уверенными, что вещь дойдет до адресата и попадет в руки тому, кто будет ее носить, обратитесь в церковь или приюты, которые есть в вашем городе. Там также могут подсказать, что им понадобится, а что нет.

4. Доверьтесь профессионалам

В Украине на сегодняшний день существует много организаций, в которых процесс обработки ненужных вещей поставлен на коммерческую или благотворительную основу. Часть средств от продажи идет на развитие этих проектов, а другая – в помощь малоимущим.

Ранее мы рассказывали, как из ненужной одежды сделать веселый декор: 10 прикольных идей с фото.

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