Кто такая Дилара, на которой женится Моргенштерн: горячие фото студентки

Рассказываем, как школьница из Уфы стала невестой самого скандального и богатого рэпера России

Что известно о девушке Моргенштерна Диларе / Фото: instagram.com/influesii

Вчера мы писали, что 23-летний рэпер Моргенштерн собрался жениться. Предложение руки и сердца ему сделала его девушка Дилара, с которой они вместе уже несколько лет.

Пара познакомилась в 2017-м в Уфе, откуда родом и Алишер, и Дилара. Они начали встречаться еще до популярности Моргенштерна и до того, как он заработал миллионы. Дилара снялась в нескольких клипах своего бойфренда, а ее фото в Instagram за пару лет стали куда откровеннее, чем раньше.

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Кто такая Девушка Моргенштерна

Дилара в клипе MORGENSHTERN – Cristal & МОЁТ / Фото: YouTube

Дилара Зинатуллина — 21-летняя студентка из Уфы, которую теперь все знают как девушку MORGENSHTERN. С Алишером она познакомилась еще будучи старшеклассницей, в период, когда Дилара решила забить на учебу и много тусовалась с друзьями.

Дилара Зинатуллина / Фото: instagram.com/influesii

У пары был момент расставания, но вскоре они опять сошлись. Рэпер остепенился и променял многочисленных девушек на одну единственную.

Моргенштерн и Дилара / Фото: instagram.com/influesii

Так или иначе сейчас союз Моргенштерна и Дилары выглядит вполне серьезным. Музыкант без конца признается любимой в чувствах, дарит ей дорогие подарки, а теперь даже собирается купить дом, чтобы жить вместе.

Моргенштерн и Дилара Зинатуллина / Фото: instagram.com/influesii Реклама

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Зинатуллина пока не решила, чем хочет заниматься, она учится в университете Уфы. Девушка пробует себя в роли блогера и сопровождает Моргенштерна на всевозможных ивентах. На данный момент у нее 2,5 миллиона подписчиков в Instagram.

Дилара Зинатуллина / Фото: instagram.com/influesii

Девушка Моргенштерна Дилара Зинатуллина / Фото: instagram.com/influesii

Моргенштерн и Дилара вместе с 2017 года / Фото: instagram.com/influesii

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Недавно Моргенштерн признался, что они с Диларой не живут вместе. Как оказалось, артист привык к одиночеству и ценит личное пространство.